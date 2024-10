Kad Oļegs Sokolovs klausās, kā citi cilvēki stāsta par to, ka pēc dažiem darba gadiem uzņēmumā viņiem ir apnicis savs darbs, viņš nesapratnē nogroza galvu. MV GROUP Distribution LV izpilddirektors apgalvo, ka ikviena ambicioza un mērķtiecīga organizācija nepārtraukti mainās – nav tādu lietu kā tāds pats gads, tas pats pierastais ceļojums vai tie paši izaicinājumi. Šodien viens no vadošajiem vairumtirgotājiem Latvijā pārstāv vairāk nekā 100 zīmolus, tostarp Lietuvas Stumbras Vodka un Angostura no Trinidadas un Tobago.

O. Sokolova vadītais uzņēmums pieder MV GROUP – vienai no lielākajām uzņēmumu grupām, kas darbojas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Polijā. MV GROUP Distribution LV ir arī Lays un British American Tobacco Latvia oficiālais pārstāvis, kā arī CPP Nestle un Les Grands Chais de France S.A. sadarbības partneris.

O. Sokolovs uzņēmumā strādā jau 15 gadus un ir bijis iesaistīts iespaidīgā uzņēmējdarbības pārveidē, kas atspoguļojās arī uzņēmuma nosaukuma maiņā pirms dažiem gadiem, kad MV Latvia pārtapa par MV GROUP Distribution LV.

Organizācijas izaugsme atspoguļojas ne tikai ieņēmumu rezultātos, bet arī komandas izaugsmē, produktu klāsta daudzveidības palielināšanā un jaunu partnerattiecību veidošanā. "Šodien jaunus talantus mūsu komandā galvenokārt piesaista vēlme kļūt par daļu no vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozares, kā arī iespēja kļūt par vairumtirdzniecības ekspertiem," saka MV GROUP Distribution LV vadītājs O. Sokolovs. Uzņēmuma komanda paplašinās, un tās darbinieki gūst atzinību visā pasaulē, atgriežoties mājās ar visaugstākajiem starptautiskajiem apbalvojumiem.

Kāds MV GROUP Distribution LV bija aizvadītais gads?

Aplūkojot visus pagājušā gada rezultātus, varam droši apgalvot, ka esam guvuši labu impulsu, ko tagad cenšamies saglabāt un palielināt.

2023. gads uzrādīja rekordlielus rezultātus – EBITDA bija vairāk nekā 1,45 miljoni eiro, un salīdzinājumā ar 2022. gadu tā palielinājās par 9,9%. Pagājušajā gadā pārdošanas apjoms sasniedza vairāk nekā 83,3 miljonus eiro un salīdzinājumā ar 2022. gadu pieauga par 6,4%.

Mūsu uzņēmums valstij nodokļos samaksāja vairāk nekā 75 miljonus eiro, tādējādi kļūstot par astoto lielāko nodokļu maksātāju valstī. 2022. gadā uzņēmums pirmo reizi iekļuva Latvijas 10 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā, bet gadu vēlāk pakāpās vēl par pāris pakāpieniem augstāk.

Kas ir veicinājis šos rezultātus?

Mums ir skaidra vīzija par ilgtspējīgu izaugsmi, ko esam iecerējuši īstenot kopā ar visu komandu. Mūsu uzņēmējdarbība ir ļoti dinamiska, tāpēc mums pastāvīgi jācenšas rast izaugsmes iespējas un jācenšas pēc iespējas labāk apmierināt visu pušu – partneru, piegādātāju, klientu un darbinieku – vajadzības. Bet tieši tāpēc man patīk šis darbs un tā vide. Pārmaiņas liek mums nepārtraukti mācīties un meklēt labākus un efektīvākus risinājumus savai uzņēmējdarbībai.

Savas pastāvēšanas vēsturē esam guvuši daudz vērtīgu atziņu, jo īpaši tad, kad vēl bijām mazs uzņēmums, un mums bija jāiegūst klientu uzticība, lai pierādītu, ka esam labāki par jau sen zināmajiem un lielajiem konkurentiem. Pirmo nozīmīgo pavērsienu mēs piedzīvojām ap 2010. gadu, kad pievienojām mūsu portfelim pirmo starptautiski pazīstamo zīmolu. Šis pagrieziena punkts deva mums spēku aizstāvēt savas intereses un palīdzēja mums noskaidrot un definēt, kas mēs esam un ko varam piedāvāt.

Uzņēmuma panākumus veido daudzi faktori. Mēs esam ļoti neatlaidīgi un pastāvīgi meklējam iespējas sasniegt vairāk – padarīt procesus efektīvākus, labāk pārvaldīt izmaksas, piedāvāt vairāk mārketinga risinājumu, paplašināt savu komandu, radīt kvalitatīvu pieredzi un stiprināt attiecības ar partneriem.

Tāpēc mēs esam spējuši augt pat vissliktākajos ekonomiskajos apstākļos, kas liecina par mūsu uzņēmuma un visas MV GROUP garu un ambīcijām.

Ar gada ieņēmumiem, kas tuvojas 85 miljoniem eiro, 60 darbinieki šķiet mazs skaitlis. Taču ir vērts atcerēties, ka pirms 10 gadiem mums bija tikai 17 darbinieki. Šodien to ir trīsarpus reizes vairāk. Lai uzņēmums piedzīvotu tik intensīvu izaugsmi, mums bija jāievieš daudzas nozīmīgas pārmaiņas. Piemēram, šobrīd esam viens no nedaudzajiem izplatīšanas uzņēmumiem, kam ir izdevies veiksmīgi izplatīt produkciju vairākos dažādos segmentos – dzērieni, pārtika, ātras aprites patēriņa preces (FMCG) un tabaka. Tas, ka esam daļa no MV GROUP, ir palīdzējis mums rast daudzus nepieciešamos risinājumus – mēs vienmēr varējām dalīties pieredzē, saņemt padomu un pilnvērtīgi izmantot savas ražotnes un sakarus visā pasaulē.

Kādas ir pārējās jūsu veiksmes receptes sastāvdaļas?

Vispusīga un labi disciplinēta komanda, kurā ir gan pieredzējuši speciālisti ar labām zināšanām par Latvijas tirgu, gan jauni, ambiciozi cilvēki ar savām idejām un radošiem risinājumiem. MV GROUP Distribution LV komandu vieno augsta darba ētika, skaidrs ilgtermiņa redzējums, konkrēti uzņēmējdarbības mērķi un konsekvents darbs to sasniegšanai.

Uzņēmumā joprojām strādā finanšu un pārdošanas vadītāji, ar kuriem sākām sadarboties pirms 15 gadiem. Mēs lieliski saprotamies – varam pabeigt viens otra teikumu; mēs vienādi redzam uzņēmuma nākotni un izaicinājumus. Manuprāt, šī cilvēciskā saikne ir ļoti svarīga. Nāk prātā vecie, labie laiki, kad mēs uzņēmumā svinējām dzimšanas dienas daudz aktīvāk nekā kopā ar savām ģimenēm, kad katrs no mums bija kā viena cilvēka orķestris, kas ir atbildīgs par plašu dažādu funkciju klāstu – no grāmatvedības līdz iepirkumiem un pārdošanai.

Mūsu komanda sāka darbu ar niecīgiem līdzekļiem vissmagākās krīzes laikā mūsdienu Latvijas vēsturē. Mūsu agrīnā pieredze paplašināja mūsu spējas un nostiprināja pārliecību, ka mēs varam gūt panākumus pat sarežģītos apstākļos.

Šodien mums uzticas tādi pasaulē pazīstami dzērienu ražotāji un zīmoli kā Scottish Leader, Zubrowka, Trapiche, Sierra, Black Velvet, Nikka, Kavalan un Wild Turkey. Tajā pašā laikā mēs neesam tikai dzērienu piegādātājs, bet darbojamies arī daudzās citās FMCG kategorijās, jo gadu gaitā esam attīstījuši padziļinātu tirgus izpratni un spēju pielāgoties dinamiskajai uzņēmējdarbības videi.

Starptautiskie apbalvojumi arī ir apliecinājums MV GROUP Distribution LV spējām un sasniegumiem.

Es lepojos ar savu kolēģu panākumiem. Desmitiem tūkstošu stundu, kas pavadītas, iepazīstot produktus, sazinoties ar ražotājiem, radot negaidītas un oriģinālas dzērienu kombinācijas, ir kļuvušas par visaugstākās kvalitātes meistarību, kas atzīta pasaules mērogā.

Kopā ar komandu mēs priecājāmies, ka Deniss Smirnovs no MV GROUP Distribution LV pagājušajā gadā izcīnīja divas zelta medaļas Pasaules kokteiļu čempionātā Romā. Tā ir laba sajūta, ja tavā komandā ir pasaules čempions. Deniss ieguva zelta medaļu par labāko tehnisko sniegumu, pārspējot visus 67 dalībniekus no dažādām pasaules valstīm. Tāpat mēs priecājamies, ka viņš ir uzņēmies atbildību pārstāvēt visu kopienu un kļuvis par Latvijas Bārmeņu federācijas prezidentu. Mēs visi tomēr saprotam, ka panākumi ir saistīti ar noteiktu atbildību.

Un kāds ir MV GROUP Distribution LV mērķis šajā un nākamajā gadā?

Mēs katru dienu strādājam, lai saglabātu mūsu ilgtermiņa virzienu – konsekventu un ilgtspējīgu izaugsmi. Tas ir iespējams tikai sadarbībā ar mūsu partneriem, ieklausoties mūsu klientu vajadzībās, kas nepārtraukti mainās, jo cilvēki katru dienu ir pakļauti milzīgam informācijas, jaunu tendenču, piedāvājumu un produktu pieplūdumam. Mums ir jābūt ātriem un elastīgiem. Un mums ir jābūt radošiem, lai precīzi pārstāvētu katru zīmolu, atspoguļojot tā unikālās īpašības.

Taktiskās darbības un stratēģiskie soļi ir tie, kas nodrošina uzņēmumam konkurences priekšrocības un virza to pretī jauniem rekordiem. Mēs nekad nevaram stāvēt uz vietas, mums nepārtraukti jādomā par iekšējo procesu uzlabošanu un jaunu zīmolu un produktu ieviešanu Latvijā un Baltijas reģionā.

Sadarbība ar citiem MV GROUP uzņēmumiem ir ļoti noderīga uzņēmējdarbības izaicinājumu risināšanā – mūsu kolēģi no citām valstīm vienmēr sniedz vērtīgu palīdzību jaunu produktu un piegādātāju meklēšanā, produktu klāsta veidošanā un priekšlikumu iesniegšanā sarunās. Turklāt mēs pārstāvam dažus zīmolus ne tikai Latvijas tirgū, bet arī Lietuvā, Polijā un Igaunijā, kur arī izjūtam MV GROUP atbalstu.

Bieži vien es jūtos ne tikai kā globālu zīmolu, bet arī citu kultūru vēstnieks, kad varu tirgū iepazīstināt ar Stumbras degvīnu vai 999 no Lietuvas, Zubrowka no Polijas vai Angostura rumu un dzērieniem ar rūgtenu garšu no Trinidadas un Tobago.

Kas dod MV GROUP Distribution LV impulsu ilgtspējīgai izaugsmei?

Spēcīga komanda, kuru vieno kopīga pieeja ilgtspējīgai izaugsmei. Tikai vienojoties par mūsu vērtībām, mēs varam netraucēti īstenot savu uzņēmējdarbības stratēģiju, pilnvērtīgi pārstāvēt savus izcilos produktus un iemantot pircēju uzticību.

Pārstāvot ekskluzīvus zīmolus, mēs saņemam tik daudz zināšanu no to ražotājiem un atbalstām svarīgas tradīcijas, kā arī to garu. Iespēja satikt un sazināties ar cilvēkiem, kas ražo dzērienus Itālijā, Spānijā, Francijā un citās valstīs, ir liels izaicinājums un patiess prieks. Zināšanas un unikāla pieredze uztur mūsu motivāciju un izaugsmi. To atbalsta arī MV GROUP iekšējās iniciatīvas, piemēram, MV GROUP Academy – mācību kurss vadītājiem, kas palīdz komandām dažādās valstīs labāk iekļauties grupas darbībā.

Kopumā spēcīgā sinerģija MV GROUP ietvaros ļauj veidot kopīgus veiksmes stāstus. Mēs pastāvīgi apmaināmies ar zināšanām un pieredzi ar kolēģiem citās valstīs un iedvesmojam cits citu ar saviem veiksmes stāstiem. Kopīgi analizējam savu pieredzi un mācāmies gan no pozitīvās pieredzes, gan arī no kļūdām. Tādējādi mēs kļūstam stiprāki un iegūstam jaunas izaugsmes iespējas.

