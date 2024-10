Katru vasaru daudzi Latvijas studenti dodas uz Ameriku, lai piedalītos Southwestern Advantage programmā, attīstot komunikācijas, vadības un pārdošanas prasmes. Kāpēc viņi izvēlas tieši šo izaicinājumu? Madara Brauere, kura vairāk nekā 10 gadus strādājusi ar Southwestern Advantage organizāciju, dalās, kā studenti izaicina sevi nākotnei un izkāpj no savas komforta zonas.

Kāds ir jūsu amats Southwestern Advantage, un cik ilgi esat bijusi šajā jomā? Kādi ir jūsu galvenie pienākumi, strādājot ar studentiem?

Southwestern Advantage ir programma, kurā studenti dodas uz ASV pārdot grāmatas. Esmu šajā uzņēmumā jau 13 gadus un šobrīd darbojos kā viena no pārdošanas līderēm Latvijā. Mūsu vīzija un mērķi programmā ir dot jauniem studentiem labāko pārdošanas un līderības pieredzi. Mans galvenais pienākums ir palīdzēt virzīties uz šo vīziju studentiem Latvijā. To mēs darām kopā ar komandu, ne es viena pati. Uzdevumi mainās visa gada garumā, bet starp galvenajiem ir organizācijas mērķu uzstādīšana un darbības plāna izveidošana, komandu veidošana un apmācību vadīšana jaunajiem studentiem, kā arī darbs ar pieredzējušiem studentiem (mentoriem), viņu mērķiem un izaugsmi ikdienā un programmā.

Cik studentu šovasar piedalījās Southwestern Advantage programmā (gan no Latvijas, gan citām valstīm)?

Kopumā šovasar programmā piedalījās 1039 studenti. No tiem 481 bija no ASV un 558 no Eiropas. Latviju pārstāvēja 98 motivēti studenti. Visi dalībnieki ar pilnu jaudu metās šajā izaicinājumā, jo tirgot vērtīgas grāmatas ir svarīga misija.