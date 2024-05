Ik gadu Latvijā diagnozi vēzis izdzird vairāk nekā 11 tūkstoši pacientu. Diemžēl to vidū ir arī jaunas sievietes un vīrieši, kuri vēl nav paguvuši kļūt par vecākiem un nākotnē vēlas veidot ģimeni. Tāpēc viens no būtiskākajiem jautājumiem šo onkoloģijas pacientu vidū līdz ar cīņu par savu veselību ir – vai un kā var saglabāt spēju nākotnē ieņemt un laist pasaulē veselīgu bērniņu, jo zināms, ka pretvēža terapija, lai arī mērķēta uz cīņu ar vēzi, var ietekmēt arī organisma veselos orgānus, tostarp reproduktīvo sistēmu (1) . Lai kliedētu satraukumu, uzreiz arī īsā atbilde – vēzis nav spriedums, un arī onkoloģijas pacientiem pēc ārstēšanas IR iespēja kļūt par laimīgiem vecākiem. Šo jautājumu pēta tāda medicīnas apakšnozare kā onkoreproduktoloģija.

Kas ir onkoreproduktoloģija?

Onkoreproduktoloģija ir medicīnas apakšnozare, kuras mērķis ir pacienta reproduktīvās funkcijas saglabāšana jeb onkofertilitāte (no vārdiem onkoloģija un fertilitāte jeb auglība), dodot iespēju arī pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanas ieņemt, iznēsāt un radīt pēcnācējus.

Onkoloģijas un tās ārstēšanas ietekme uz auglību: kā saglabāt spēju radīt pēcnācējus?

Attīstoties vēzim, organisms uz to var reaģēt, izraisot iekaisuma reakcijas un izmainot ķīmiskos procesus organismā. Šīs izmaiņas var ietekmēt arī olnīcas un olšūnu nobriešanas procesu tajās. Tāpat vēzis var nelabvēlīgi ietekmēt asinsriti un skābekļa un barības vielu piegādi olnīcām, traucējot olšūnu attīstību un apaugļošanos un līdz ar to radot grūtības ieņemt bērniņu.

Lai arī mūsdienās tiek meklēti veidi, kā pretvēža terapiju padarīt arvien saudzīgāku, pagaidām ir jārēķinās ar to, ka ne tikai pats vēzis, bet arī vēža ārstniecība var negatīvi ietekmēt pacienta reproduktīvo funkciju. Dr. Uļjana Lapaja skaidro: "Tādas pretvēža terapijas metodes kā ķīmijterapija, staru terapija un ķirurģiskās vēža operācijas ir mērķētas uz to, lai iznīcinātu vai samazinātu vēža šūnas pacienta organismā. Un, lai arī šīs metodes palīdz uzveikt vēzi un izglābt pacienta dzīvību, tās nereti skar arī veselos audus un orgānus, tostarp reproduktīvo sistēmu, atstājot nelabvēlīgu ietekmi uz pacienta auglību. Piemēram, daudzi ķīmijterapijas preparāti iedarbojas uz strauji augošām šūnām, kas ietver gan vēža šūnas, gan arī normālās šūnas. Tostarp var tikt bojātas vai iznīcinātas arī olšūnas, kas savukārt var novest pie auglības traucējumiem vai neauglības. Ķirurģiska vēža ārstēšana var prasīt olnīcas vai dzemdes izņemšanu, ja vēzis izplatījies uz šiem orgāniem, pirmajā gadījumā būtiski samazinot reproduktīvās spējas, otrajā – diemžēl, radot situāciju, kad nevar būt bērnu. Savukārt staru terapijas gadījumā, ja apstarojamā zona atrodas olnīcu vai dzemdes tuvumā, tas var novest pie funkcionējošo olšūnu bojājumiem un to skaita samazināšanās, kā arī ietekmēt olnīcu audu struktūru, radot olnīcu disfunkcijas risku." (2)