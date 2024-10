Olšūnu vitrifikācija jeb ātrā sasaldēšana ir droša un efektīva metode, kas ļauj sievietei saglabāt savu reproduktīvo materiālu un dzemdēt veselīgu bērniņu arī vēlākā vecumā. Izmantojot šo metodi, šūnu izdzīvošanas iespējamība ir vairāk nekā 95%. Olšūnas, kuras tiek sasaldētas un, kad nepieciešams, atsaldētas, ne ar ko neatšķiras no nesasaldētām olšūnām – tās ir tikpat spējīgas veiksmīgi apaugļoties un veidot embrijus, kuri, savukārt, var tikt implantēti un nodrošināt vesela bērna attīstību. Sasaldētās olšūnas iespējams droši uzglabāt vairākus gadus, pasargājot tās no riskiem, kas saistīti ar novecošanu un dažādiem ārējiem faktoriem.

Kad vērts apsvērt olšūnu sasaldēšanu?

Atliktā grūtniecība

Lēmums atlikt pirmo grūtniecību uz vēlākiem gadiem bieži tiek pieņemts, izejot no dažādiem sociālajiem faktoriem, kas saistīti ar mūsdienu dzīves ritmu. Arvien vairāk jaunu cilvēku izvēlas nesteigties ar bērniņu plānošanu, ko, no vienas puses, var saprast, jo laika posms no 20 līdz 35 gadu vecumam ir labākais, kad tiekties uz karjeras virsotnēm, dzīvot sev. Taču no medicīniskā viedokļa šis ir arī sievietes labākais reproduktīvais vecums, kad iespējas palikt stāvoklī un nodrošināt labvēlīgu grūtniecības norisi ir visaugstākās. Tāpēc, ja grūtniecība tiek plānota tikai pēc 30–35 gadu vecuma, ir vērts apsvērt olšūnu sasaldēšanu. Oocītu sasaldēšana ir kā sava veida auglības apdrošināšana nākotnei, kas ļauj sievietei mierīgi koncentrēties uz savu personīgo izaugsmi un karjeru, parūpēties par finansiālo stabilitāti, satikt īsto vīrieti, ar kuru veidot ģimeni un radīt bērniņu tam ērtākā un piemērotākā dzīves posmā. Tāpat tas ir risinājums, ja sievietei jau ir bērns un viņa vēlas nogaidīt ar otrā pēcnācēja plānošanu.