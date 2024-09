Lai arī Latvija tiek uzskatīta par vienu no tīrākajām Eiropas valstīm, vides piesārņojuma problēma ir aktuāla arī pie mums. Tā skar pat nacionālos parkus un citas aizsargājamās dabas teritorijas, kas veido būtisku mūsu dabas bagātību un ekosistēmu daļu, bet diemžēl cieš no piesārņojuma. Lai risinātu šo problēmu, talkā vides aktīvistiem nāk arī uzņēmumi. Mazumtirgotājs "Lidl Latvija" jau vairākus gadus aktīvi iesaistās vides saglabāšanas iniciatīvās, uzsverot ilgtspējību kā vienu no savas darbības pamatprincipiem.