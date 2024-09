Iespēja noķert inovāciju vilni – "INDEXO Bankas" ienākšana Latvijas banku sektorā

Skatoties uz akcionāru struktūru, jaunās bankas vienīgais tiešais akcionārs ir IPAS "Indexo", kura akcijas ir kotētas Baltijas regulētajā tirgū. Attiecīgi netiešā veidā jaunās bankas akcionārs būs jebkurš, kas iegādāsies IPAS "Indexo" akcijas "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū. Šāda akcionāru struktūra ir pamatā "INDEXO Bankas" vīzijai – vairākkārt uzsvērts, ka mērķis ir izveidot pirmo banku Latvijā, kas piederēs plašam iedzīvotāju lokam.



"Ja Latvijas iedzīvotāji veido būtisku daļu no "INDEXO Bankas" netiešo akcionāra loka, tad, pirmkārt, ikviens var kļūt par jaunās bankas pastarpināto akcionāru un ar noteiktu akciju skaitu potenciāli zināmā mērā arī ietekmēt tās pārvaldību. Otrkārt, katrs, kurš ar savu ieguldījumu iesaistās jaunās bankas pārvaldībā vai kopumā iegādājas jebkura cita biržā iekļauta uzņēmuma akcijas, pilnveido zināšanas finanšu pakalpojumu jomā un veicina finanšu pratību, kas var būt solis augšup kopējā sabiedrības finanšu zinātībā. Līdz ar to arī no šāda skatpunkta iedzīvotāju iesaiste bankas darbībā un iespēja pastarpināti iegādāties bankas akcijas var būt nozīmīga finanšu pakalpojumu jomas izaugsmei un izglītībai, kas ar to saistīta," stāsta advokātu biroja pārstāvis.



Izmantojot klientu bāzi, klientu iesaisti un komunikācijas kanālus, "INDEXO Bankai" ir potenciāls, taču tas, kādā mērā izdosies īstenot iecerēto biznesa ieceri, atkarīgs no tā, cik veiksmīga būs bankas darbība vidējā termiņā un ilgtermiņā.



"Katram jāizvērtē, kādā daudzumā aktīvus pārvest uz "INDEXO Banku". Ir jāizvērtē nepieciešamība aktīvus noguldīt vairākās kredītiestādēs, jo saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā bankā," piebilst Vainovskis. Viņš uzteic "INDEXO Bankas" dibinātāju apņēmību – iegūt bankas licenci un pārvarēt sarežģījumus, kas saistīti ar ienākšanu banku sektorā, vienlaikus attīstot ieguldījumu pārvaldes biznesu.