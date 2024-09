Savu mūžu nokalpojušie lifti padomju laikos celtajos daudzdzīvokļu namos ir samilzusi problēma, kuras risināšanā nākas saskarties ar dažādiem šķēršļiem. Lielai daļai liftu nepieciešams kapitālais remonts, taču tas ir dārgi un detaļas nav pieejamas. Turklāt remonts negarantē to, ka pēc laika neparādīsies jauni bojājumi. Var arī uzstādīt jaunu liftu, taču tas būs vēl dārgāk. Kā rīkoties?

Latvijā ir vairāki tūkstoši liftu, un pārbaudēs ik gadu pieaug to liftu skaits, kuriem tiek konstatēti drošības riski. Pēc drošuma novērtēšanas pārbaudes ir jāveido risku novērtēšanas vai samazināšanas plāns, pēc kura attiecīgi var izvērtēt, kas ir izdevīgāk – liftu mainīt vai veikt remontu.

Daudzdzīvokļu mājās lielākoties ir pagājušā gadsimta 70. un 80. gados ražoti lifti, kuru ekspluatācijas termiņš ir 25 gadi. Šobrīd izveidojusies situācija, ka lifti nobraukuši jau divus mūžus – aptuveni 50 gadus. Ne tikai lifti ir novecojuši, bet arī to uzturēšana ir sarežģīta – ieguldot līdzekļus remontā, jārēķinās, ka tas būs jādara regulāri. Turklāt vecie lifti ir ražoti Krievijā un Baltkrievijā un sankciju dēļ detaļas nav pieejamas.

"Pagaidām varam nodrošināt veco liftu drošu lietošanu, tomēr ir skaidrs, ka pirms 30–50 gadiem celtie padomju sērijveida māju lifti nenovēršami noveco. To uzkrītoši rāda vajadzīgo remontu skaits – šī gada pirmajos trīs mēnešos ārkārtas remontdarbu liftos bija vairāk nekā uz pusi biežāk nekā pirms gada. Jebkurš remonts ir dārgs, bet situāciju vēl grūtāku padara tas, ka vairums liftu ražoti Baltkrievijā un Krievijā, attiecīgi tiem rezerves daļas jāmeklē citur. Tas ir gan ilgi, gan dārgi.

Vecie lifti arī neatbilst mūsdienu izpratnei par kvalitatīvu dzīves vidi. Pa šaurajām durvīm nevar iekļūt cilvēki riteņkrēslā vai vecāki ar bērnu ratiņiem, lifti ir skaļi un vizuāli novecojuši. Attiecīgi ieguldījumi vecajos liftos vairs nav tālredzīgi, un mūsu pārvaldīto māju iedzīvotājus aktīvi aicinām lemt par jaunu liftu iebūvēšanu. Kopumā mūsu pārvaldībā ir 1270 lifti. Labā ziņa ir tā, ka esam ieguvuši apstiprinājumu no vadošajiem Eiropas liftu ražotājiem, ka padomju sērijveida mājās veco liftu šahtās var iebūvēt jaunus, drošus, klusus liftus, turklāt ar platām, ērtām durvīm," stāsta "Rīgas namu pārvaldnieka" valdes loceklis Mārtiņš Paurs.

Aizspriedumi pret veselo saprātu. Kurš kuru?

"Mājas pārvaldnieks no dzīvokļu īpašnieku puses vairākos jautājumos ir deleģēts rīkoties viņu vārdā. Pārvaldnieks arī organizē visu šo jautājumu risināšanu, taču jāatceras – par visu maksā dzīvokļu īpašnieki. Ja mājai ir jāremontē lifts, bet dzīvokļu īpašnieki paziņo, ka "mums nav naudas un mēs par to nevēlamies maksāt", tad agri vai vēlu lifta drošības pārbaužu veicējs var paziņot, ka lifts ir jāslēdz, jo tas kļuvis bīstams. Mūsu pieredzē ir bijis gadījums, kad lifts tika atslēgts uz diviem mēnešiem tikai tāpēc, ka dzīvokļu īpašnieki nespēja vienoties par nepieciešamajiem remontdarbiem un to apmaksu," pieredzē dalās "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes" tehniskais direktors Oļegs Kukuts.