Cik bieži jāapseko daudzdzīvokļu nami?

Pēdējā laikā pēc katras lielākas vētras nākas konstatēt mazākus vai lielākus bojājumus dzīvojamām mājām, piemēram, norautas jumta plāksnes, tekoši jumti. Nākas konstatēt plaisas māju sienās pēc lielākiem ielu remontdarbiem to tuvumā, piemērus min Valdis Lesiņš. Tāpat bieži ir problēmas ar inženiertīkliem, kas savu laiku nokalpojuši.

Vēl viens mājas novērtēšanas mehānisms – energoaudits

Energoaudits ļauj iedzīvotājiem iegūt aplēses par to, ko soli pa solim var darīt, lai uzlabotu situāciju dzīvojamā ēkā. Viens no efektīvākajiem – nomainīt apkures sistēmu uz modernu divcauruļu sistēmu, kas katram dzīvoklim piegādā vienādu siltuma daudzumu, ļaujot siltumu arī regulēt un taupīt. Par ēkas siltināšanu, apkures sistēmas nomaiņu vai citiem remontdarbiem gan jālemj pašiem iedzīvotājiem.

Pārvaldnieks kā vidutājs, lai "ārstētu" dzīvojamās mājas kaites

Ja mājas uzkrājums ir stabils un pietiekams, remontdarbus var veikt par šiem līdzekļiem. Apjomīgu remontdarbu vai ēku siltināšanas gadījumā apsaimniekotājs ir tas, kurš mēģina dzīvokļu īpašniekus pārliecināt par remontdarbu lietderību un finansējuma piesaistes no bankas vai cita aizdevēja nepieciešamību. "Kad cilvēks redz atjaunoto ēku vizuālo efektu un uzzina reālo siltumenerģijas izmaksu samazinājumu, to ir vieglāk akceptēt," novērojis Valdis Lesiņš.

Kā finansēt remontdarbus?

Gala lēmumu par to, kā finansēt remontdarbus, vienmēr pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība. Pieņemt pozitīvu lēmumu palīdz arī tas, ka pārvaldnieks jau piedāvā konkrētus renovācijas darbus un izmaksu aplēses, piemēram, ja mājai jānomaina jumts vai tā jāsiltina. Kopīpašumos tam vajadzīga 50% + 1 dzīvokļa īpašnieka piekrišana par projekta realizēšanu, kā arī jāvienojas par remontdarbu apmaksas iespējām. Jārēķinās ar cilvēciskajiem faktoriem – īpašnieki nereti atrodas ārzemēs un savu dzīvokli izīrē, tiem ir ierobežota maksātspēja u. tml.

No problēmas konstatēšanas brīža līdz darbu realizēšanai var paiet vairāki mēneši vai pat pāris gadu, zina teikt Valdis Lesiņš. Projektēšana vien aizņem krietnu brīdi un pat pie vienkāršākiem darbiem var izmaksāt vairākus tūkstošus eiro. Sākotnēji dzīvokļu īpašniekiem jāapstiprina veicamo darbu apjoms un kontroltāme, tad seko iepirkuma procedūras, kurās atbilstoši prasībām tiek atlasīti īstenotāji – projektētājs, būvdarbu veicējs un būvuzraugs. Kad iepirkumi noslēgušies, ar konkrētām izmaksām jāvēršas pie bankām, lai apzinātu izdevīgāko aizdevuma piedāvājumu. Situācijās, kad banka atsaka, liels atspaids ir "Altum" Daudzdzīvokļu māju remonta programmas aizdevums.

Lai uzsāktu plašākus mājas atjaunošanas darbus, sākotnēji ir jāveic tehniskā apsekošana, lai tiktu sagatavots sertificēta speciālista atzinums par mājas tehnisko stāvokli, kurā detalizēti tiek norādīts, kādi darbi veicami steidzami, lai nodrošinātu ēkas drošu ekspluatāciju, kādi darbi būtu jāveic pakāpeniski, piemēram, vai nepieciešama ēkas konstruktīvo elementu atjaunošana/remonts, kādā stāvoklī ir inženiertīklu stāvvadi, vai tie var vēl kādu laiku kalpot, vai tomēr jāparedz to nomaiņa.

Pēc tam iedzīvotāji var lemt, cik daudz un kādus darbus veikt. Jārēķinās gan, ka būs nepieciešami vēl vairāki saskaņošanas darbi ar savas pašvaldības būvvaldi, lai zinātu precīzi, kādi dokumenti vēl nepieciešami. Te var palīdzēt apsaimniekotājs vai pieaicināti projekta vadītāji no malas.

Iedzīvotājiem aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi, taču iespējams izvēlēties to darīt arī ātrāk. Atkarībā no aizdevuma apjoma, procentiem un realizētajiem remontdarbiem pie apsaimniekošanas rēķina papildus tie būs 0,7–1 eiro uz vienu kvadrātmetru, novērojis "Ventspils nekustamo īpašumu" tehniskais direktors. Tātad 50 m2 liela dzīvokļa īpašnieks par, piemēram, jumta remontu maksās 35–50 eiro mēnesī. Precīzas izmaksas atkarīgas no aizdevuma summas, termiņa, pamatsummas atliktā maksājuma un mājas platības. Izmaksu aprēķināšanai var izmantot "Altum" mājaslapā atrodamo remonta aizdevuma aprēķina kalkulatoru.