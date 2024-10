Viens no Igaunijas vadošajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem "Invego" šobrīd aktīvi strādā Latvijas tirgū, īstenojot mūsdienīgiem risinājumiem bagātu rindu māju projektu Vide Ādaži Pierīgā.

Ciemats "Vide Ādaži", kas atrodas vien pārdesmit kilometru attālumā no galvaspilsētas, atspoguļo "Invego" filozofiju radīt veselīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi ciemata iedzīvotājiem. Unikālais dzīvojamais rajons ar rindu mājām apvienojumā ar mierpilno, zaļo apkārtni un labi attīstītu infrastruktūru nodrošina perfektu līdzsvaru starp dinamisku dzīvesveidu un dabas sniegto mieru.

Rindu mājas, kas ir zelta vidusceļš starp dzīvokli un privātmāju, turpina saglabāt savu popularitāti nekustamo īpašumu tirgū, tomēr cilvēki vēlas arī vairāk privātās telpas. Ņemot to vērā, jaunajā ciematā īpaša vērība ir pievērsta gudriem, rūpīgi pārdomātiem arhitektoniskiem risinājumiem, kas nodrošina vairāk privātuma.

Projekts ietver vienstāva un divstāvu A-enerģijas klases ēkas, kas ir izvietotas ar nelielu nobīdi viena no otras, nodrošinot lielāku privāto zonu. Turklāt savstarpēji vizuāli atšķirīgās ēkas piešķir ciematam patīkami ritmisku izkārtojumu. "Vide Ādaži" arhitektoniskā projekta autors ir Uldis Bērziņš no arhitektu biroja "Tectum".

Analizējot, kāpēc priekšroka tiek dota rindu mājai nevis dzīvoklim, viens no svarīgākajiem faktoriem ir savas āra telpas esamība. Katram projekta "Vide Ādaži" mājoklim ir skaista, liela terase, uz kuras var iziet tieši no dzīvojamās istabas. Tas ir ideāls dzīves telpas papildinājums. Turklāt dzīvojamajai istabai ir logs no grīdas līdz griestiem, kas telpu padara vēl plašāku un nodrošina vairāk dabiskās gaismas. Katram mājoklim ir pieeja arī savai dārza daļai, kur baudīt atpūtu svaigā gaisā.