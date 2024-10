"No brīža, kad parādījās iespēja veikt rezervāciju, esam novērojuši ļoti lielu interesi. Tas neizbrīna, jo Skanstes rajons tiek vērtēts kā viens no pieprasītākajiem rajoniem – tas robežojas ar pašu galvaspilsētas centru, strauji attīstās un piedāvā dinamisku, mūsdienīgu dzīves vidi," komentē Invego pārdošanas menedžeris Henrijs Klaids Skujiņš.

Unikālo projekta arhitektūru radījuši Igaunijas arhitekti no uzņēmuma "Salto Architects", kas dibināts 2004. gadā Tallinā. "Savos projektos "Salto Architects" eleganti apvieno arhitektūru, ainavu dizainu un mākslu vienā veselumā. Tas izcili izdevies arī projektā "Skanstes rezidences". Projekta nodalīšanu divās ēkās atbalsta spēcīga arhitektoniskā vīzija, lai katram dzīvoklim tiktu nodrošināts vairāk dabiskās dienas gaismas un skaists skats uz pilsētu. Luksusa dizains un arhitektūra turpinās arī ēku iekšienē interjera risinājumos un izmantotajos materiālos, un dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja izvēlēties no vairākiem interjera variantiem. Dizaineru projektētie dzīvokļi iegādei tiek piedāvāti ar pilnu apdari," stāsta Henrijs Klaids Skujiņš.

Mūsdienīgo mājokļu Grostonas ielā cena ir sākot no 114 900 eiro, un projekta būvniecību plānots pabeigt 2025. gada beigās. "Skanstes rezidences" īsteno divi Igaunijas vadošie nekustamo īpašumu attīstītāji "Invego" un "Reterra", kas projektā investēs 14 miljonus eiro. Attīstītāji jau iepriekš ir veiksmīgi sadarbojušies dzīvojamā rajona "Parka kvartāls" attīstībā Rīgā.

Invego ir viens no Igaunijas vadošajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem, kas pēdējos gados Tallinā un tās apkārtnē uzcēlis mājas vairāk nekā 1250 ģimenēm, kā arī 30 000 kvadrātmetru komercplatības. Daži no "Invego" pēdējo gadu lielākajiem projektiem ir nesen pabeigtais Tiskreoja rajons, kā arī Luccaranna un Uus-Järveküla dzīvojamie rajoni, kas šobrīd tiek būvēti. Latvijas galvaspilsētā uzņēmums attīsta projektus Parka kvartāls, Vītolu parks un Skanstes rezidences, kā arī ciematu Vide Ādaži netālu no Rīgas. 2024. gadā Invego uzsāka arī projektu Silves Hills – villu rajonu Portugālē.