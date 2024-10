Jauns attīstības projekts arī Portugāles dienvidos

Turpinot paplašināšanos, Invego uzsāk arī villu projekta attīstību saulainās Portugāles dienvidos. ""Silves Hills" ir īsts dārgakmens – tas ir unikāls projekts ar vairāk nekā 150 villām, kas atradīsies gleznainā, kalnainā apvidū, tikai 2 km attālumā no vēsturiskās Silves pilsētas un neliela brauciena attālumā no Algarves piekrastes," teic Kristjans-Tūrs Vahi, piebilstot, ka lielākā interese par projektu tiek gaidīta no Skandināvijas un Lielbritānijas iedzīvotājiem. "Šoreiz pirmie gan bija Igaunijas iedzīvotāji, kuri pēdējo mēnešu laikā pie mums rezervējuši jau vairāk nekā desmit villu," atzīmē Kristjans-Tūrs Vahi, kurš uzskata, ka Portugālei ir vērts pievērst uzmanību neatkarīgi no tā, vai tiek meklēts īpašums pastāvīgai dzīvesvietai vai arī vasaras vai ziemas brīvdienu atpūtai. "Mūsdienīgu jaunu ēku piedāvājums Algarvē ir ierobežots, taču, tā kā reģiona klimats ir ideāls dzīvošanai visu gadu, pieprasījums ir augsts. Tas padara "Silves Hills" projektu pievilcīgu no investīciju viedokļa."