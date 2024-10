Pieredzējis dzīvojamo rajonu attīstītājs

Latvijā "Invego" šobrīd attīsta modernu rindu māju ciematu Vide Ādaži, kurā investēti 20 miljoni eiro. Jaunais ciemats atrodas Ādažos, īsa brauciena attālumā no galvaspilsētas, un ietver vienstāva un divstāvu A-enerģijas klases ēkas, kas izvietotas ar nelielu nobīdi viena no otras, nodrošinot lielāku privāto zonu. Katram mājoklim ir liela terase, uz kuras var iziet tieši no dzīvojamās istabas - tas ir ideāls dzīves telpas papildinājums. Turklāt dzīvojamajai istabai ir logs no grīdas līdz griestiem, kas telpu padara vēl plašāku un nodrošina vairāk dabiskās gaismas. Katram mājoklim ir pieeja arī savai dārza daļai, kur baudīt atpūtu svaigā gaisā, savukārt apkārtne ir labiekārtota, lai nodrošinātu jauku atmosfēru un plašas atpūtas iespējas.