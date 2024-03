Jau vairākus gadus valsts un pašvaldību iestādes publiskajos iepirkumos sadarbības partneri komunikācijas projektiem izvēlas pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma, kas citiem vārdiem nozīmē to, ka piedāvājums satura kvalitātes vērtējumā ir vislabākais. Visu cieņu, tas ir labi! Tomēr ir arī izņēmumi un patiešām pārsteidz, ka tirgū joprojām parādās iepirkumi, kuru galvenais kritērijs, atlasot izpildītāju, ir viszemākā piedāvātā līgumcena. Taisnības labad jāsaka, ka "Repute" šādos iepirkumos mērķtiecīgi izvairās startēt, tomēr nereti "kāja paslīd", jo pārāk ātri iedegamies par tēmu, rodas laba ideja, parādās konkurences gars, kas tajā brīdī zemākās cenas izvēli it kā nostumj otrajā plānā.

Pirmais un svarīgākais iemesls – šādos iepirkumos pašos pamatos ir iekodēta viduvējības stīga, jo piegādātājs nav motivēts iedot vairāk risinājumu, nekā prasa, turklāt arī to, ko prasa, izpildīs ar mazāko resursu, kāds iespējams. Pat ja budžeta definētais slieksnis, izpildot visas minimiālās nolikuma prasības, teorētiski vēl atļautu uz "kūkas uzlikt ķirsīti" jeb pasūtītājam piegādāt vēl vienu aktivitāti, kāpēc to darīt, ja tiek zaudēta konkurētspēja? Realitātē zemākās cenas iepirkumos visbiežāk viss iespējamais pasūtītāja budžets tā arī netiek izpildīts, lai gan tā pilnīga izmantošana varētu garantēt labāku rezultātu.

Izvēle ar acīm ciet! Iedomājies, kā būtu restorānā no ēdienkartes izvēlēties lētāko ēdienu un to baudīt ar acīm ciet? Neticam, ka ne reizi neienāktu prātā doma, kā īsti garšotu labi pagatavotais steiks, kurš palika ēdienkartes otrajā lapā! Protams, pārspīlēts salīdzinājums, bet idejiski tieši tā arī notiek, izvēloties zemākās cenas piedāvājumu. Tajā brīdī, kad zemākās cenas piedāvājums atbilst visiem atlases kritērijiem un saturiskais piedāvājums atbilst minimālajām nolikuma prasībām, pārējo pretendentu saturiskie piedāvājumi tā arī paliek neizlasīti. Bet, ja nu tieši tajos ir īstais risinājums (garšīgākais steiks) un sagaidāms labākais rezultāts? Zinot šos spēles noteikumus, iepirkuma iespējamajam pretendentam radošais entuziasms startēt zemākās cenas iepirkumos saplok. Tieši tāpēc nav skaidrs, kāpēc pasūtītāji, rīkojot zemākās cenas iepirkumu, vēlas šādu pretendentu dabisko atlasi, no pretendentu loka, visticamāk, izslēdzot tieši jaudīgākos un spēcīgākos?