Pavasaris meža nozarē šogad iesoļojis ar skaļu protesta akciju un teju tūkstoti cilvēku pie ministru kabineta ēkas, vēršot valdības uzmanību uz mežsaimniecības un kokrūpniecības nākotni, kas ir apdraudēta, virzot Zaļā kursa bardzību pret Eiropas Savienības (ES) ražotājiem un izlaižot no uzmanības loka trešo valstu ražotājus, jo īpaši Krieviju un Baltkrieviju.

Zaļā kursa uzstādījumi paredz tuvāko sešu gadu laikā 10% no dalībvalstu sauszemes teritorijas novirzīt stingrai dabas aizsardzībai, apturot šajās platībās jebkāda veida saimniecisko darbību. Vēl līdz 30% teritorijas jānosaka par aizsargājamām, kas būtiski ierobežos saimniecisko darbību tajās. Latvijas gadījumā dabas aizsardzībai varētu tikt novirzīti līdz pat 250 000 hektāru pieaugušo, līdz šim saimnieciski izmantoto mežu. Tā ir vairāk nekā puse no tuvākajos gados koksnes ieguvei pieejamām platībām.

Ieviest proporcionāli vienādas prasības valstīm, kas vēsturiski savu dabu iznīcinājušas un tām, kas savu dabu ir taupījušas, ir netaisnīgi. Par to nozare daudz diskutējusi ar valdības pārstāvjiem, aicinot izvērtēt vai tiešām uz mums, kas spējuši savas dabas bagātības saglabāt, jāattiecina līdzīga proporcija kā Holandei, Beļģijai, Grieķijai, Francijai un Vācijai, kuras savus mežus ir izcirtušas? Skaidrs, ka šīm valstīm būtu jārīkojas proporcionāli vairāk nekā Latvijai, kas bijusi saudzīgāka pret dabu, prātīgi un ilgtermiņā tālredzīgi apsaimniekojot pieejamos resursus.