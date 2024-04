Šonedēļ pamatīgu jautrību izraisīja vēsts, ka Helsinkos dikti smird. Un, iespējams, smaka ir atceļojusi no Latvijas. Nav brīnums, ka vairums eiropiešu mūs aizvien pieskaita vecā kontinenta austrumu, ne ziemeļu daļai. Ziemeļeiropa ir sterilas pilsētas un balta IKEA virtuve, lielas algas un bezrūpīgas vecumdienas, bet Austrumeiropa ir pazemes tunelis, kas savieno ar kabatzagļiem un dzērājiem pilnu tirgus placi un cirku, kurā aizvien tiek pātagoti ziloņi un lācis minas ar vienriteni. Vismaz tāds iespaids joprojām ir gana daudziem. Un tas nekas, ka beigās izrādījās – smirdēja paši Helsinki .

Šis notikums atgādina pamatskolas gadus. Ja klasē kaut kas sāka smirdēt, sākās taktiska cīņa par to, kurš pirmais pajautās par smakas avotu. Nokavēt nevar, jo tad tu būsi viens no aizdomās turamajiem. Bet arī par ātru ikonisko "Eu, kurš nobezdējās?" nevar izsaukt. Ja tu to pateiksi, pirms smaku ir sajutuši citi, būs skaidrs – vainīgs ir pats trauksmes cēlējs. Tāpēc šī prasme būt pirmajam, bet nepārsteigties ir gandrīz vai pielīdzināma zemajam startam sprintā.Pirmais, kas pasteidzās ar "Kurš nopirdās?", šoreiz bija Helsinku ugunsdzēsības un glābšanas dienests.