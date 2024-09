Latvijas restorānu nozare pēc pandēmijas un citiem ekonomiskajiem satricinājumiem ir būtiski mainījusies – virkne restorānu ir slēguši savas durvis, taču daļa ir spējusi turpināt darbību, šobrīd saskaroties ar jauniem izaicinājumiem – augstām pārtikas produktu un elektroenerģijas cenām, kā arī darbaspēka trūkumu. Vienlaikus ir arī restorāni, kuri tieši pēc-pandēmijas periodā ir uzsākuši darbu un vēruši durvis apmeklētājiem. Iespēju darboties un saglabāt motivāciju lielā mērā palīdz tieši lojālie apmeklētāji – pastāvīgo viesu loka izveide ir viena no atslēgām, lai restorāns Latvijā varētu strādāt ilgtermiņā.

Restorānu bizness nekad nav bijis viegls vai vienkāršs

Arī restorānu grupai "Resto – Rātors" pandēmijas laikā nācās atvadīties no vairākiem iecienītiem restorāniem, bet tajā pašā laikā bija citas vietas, kur ieguldījām un atvērām durvis viesiem. Lai gan paralēli attīstu restorānus arī Londonā, Rīga ir manas mājas un pat smagākajos laikos nav bijusi doma doties prom. Šeit ir ieguldīts daudz laika, spēka un investīciju.

Mājsēdes radītā ietekme jūtama joprojām

Darbs restorānu nozarē nav viegls, bet tehnoloģiju attīstība parāda, ka ir aizvien vairāk profesiju, ko varam darīt, neizejot no mājas, un nopelnot vairāk. Restorāniem ir jākonkurē arī ar to.

Ne tikai izdzīvot, bet atvērt jaunas vietas

Piedaloties izsolē un iegūstot iespēju iegādāties telpas, radās ideja par restorānu "Vīna Studija Splendid" un man ir liels prieks, ka apmeklētāji to jau ir novērtējuši.

Skaidrs koncepts un spēcīga klientu bāze

Spēcīga klientu bāze – cilvēki, kuri vēlas atgriezties vēl un vēl, ir viens no priekšnoteikumiem, lai restorāns Latvijā spētu izdzīvot, jo tirgū regulāri ienāk jauni spēlētāji, tostarp arī tādi, kuriem nav iepriekšējas pieredzes, bet ir vēlme pamēģināt. No malas restorānu nozare patiešām var šķist kā nebeidzami svētki un no daudziem jauniem restorānu īpašniekiem esmu dzirdējis, ka viņu galvenā motivācija nav peļņa, bet vēlme izmēģināt spēkus šajā jomā, tomēr jāsaka, ka šī brīža apstākļos un tirgū, daudziem restorāniem labs rādītājs jau ir ieņēmumu un izdevumu balanss.