Izaicinājumi autovadītāju iesaistei pakalpojumu legālā sniegšanā

Mūsu dati liecina, ka no reģistrācijas procesu uzsākušajiem vadītājiem 13% nevar izpildīt licences prasības, jo vadītājam nav B1 valodas prasmju līmeņa apliecinoša dokumenta. Vairāk nekā piektā daļa (22%) vadītāju atbirst, jo viņiem nav iespējas vai vēlēšanās uzņēmumu reģistrā reģistrēt atbilstošu uzņēmējdarbības formu. Aptuveni 2% neatbilst prasībām, lai reģistrētos vadītāju reģistrā, piemēram, personai ir mazāk nekā trīs gadu stāžs vai soda punkti CSDD sistēmā. Savukārt vēl 3% no reģistrācijas procesu uzsākušām personām saskaras ar problēmām licences kartītes iegūšanai. Tādējādi mēs nonākam situācijā, kur 40% vadītāju saskaras ar nozares ierobežojumiem un tādējādi tiek pakļauti riskam tikt "iesūkti" ēnu ekonomikā.

Taksometru nozarē tāpat tiek izmantoti dažādi risinājumi, lai izvairītos no nodokļu nomaksas vai samazinātu to apjomu. Skaidras naudas maksājumus likumīgā veidā var veikt tikai taksometri jeb tā saucamie "dzeltenie numuri", un aktuālie "Bolt" dati liecina, ka no kopējo braucienu apjoma skaidras naudas darījumi veido 16%, kas ir teju puse no visiem taksometru veiktajiem braucieniem. Atbilstoši Transporta kontroles dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Rīgas pašvaldības policijas veiktajām kontrolēm tāpat novērots, ka taksometru vadītāji nepilda maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un skaitītāju lietotāju pienākumus, piemēram, nav uzstādīti un lietoti skaitītāji, tiek veikta skaitītāju rādījumu manipulācija, netiek izdrukāti un izsniegti čeki.