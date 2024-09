Lai veicinātu produktivitāti, nepieciešamas inovācijas, un inovācijām vajadzīgs riska kapitāls. Tagad mēs to apzināmies daudz skaidrāk, jo zaļā un digitālā pāreja ir cieši saistīta ar inovācijām, ko virza dziļo tehnoloģiju un tīro tehnoloģiju uzņēmumi. Pašlaik Eiropas Savienība saskaras ar būtisku privāto investīciju trūkumu. To vajadzētu kompensēt kapitāla tirgiem, bet pagaidām tas nav iespējams.

Desmit gadu laikā veiktās reformas: sasniegumi un šķēršļi, kas vēl jāpārvar

Kā vienu no dažādiem elementiem es gribētu minēt vienota ES uzņēmumu datu digitālā reģistra (ESAP) izveidi, kas pārrobežu ieguldītājiem palīdzētu novērst informācijas asimetriju. Es vēlētos arī izcelt iniciatīvu, kas pārrobežu ieguldītājiem nodrošina digitālākas un efektīvākas pārrobežu nodokļu procedūras un novērš vienu no sarežģītākajiem šķēršļiem, kurš nodokļu jomā iesakņojies visdziļāk. Visbeidzot, vēlos izcelt konsolidēto datu sistēmu, kas ir vērsta uz to, lai virtuāli apvienotu pašlaik vairākās tirdzniecības platformās sadrumstaloto ES tirdzniecības vidi un likviditāti. Pēc visu šo elementu pilnīgas ieviešanas vajadzētu notikt pārmaiņām ieguldītāju lēmumu pieņemšanas procesā un finanšu (un līdz ar to arī ekonomisko) darbību veikšanā Eiropas Savienībā.