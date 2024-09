Pirms aptuveni 20 gadiem, braucot ar sniegadēli piedzīvoju kritienu. Pēc tā uzreiz nespēju aptvert notikušo. Ar piepūli tiku līdz mašīnai un pēc tam līdz mājām. Jau pēc brauciena bija grūti izkāpt no automašīnas sēdekļa. Taču sekas visspilgtāk atklājās nākamajā rītā, kad, kustību ierobežojumu rezultātā, nevarēju izkāpt no gultas. Pirmais neirologa apmeklējums izvērtās dramatisks – vērtējot refleksus un kāju muskulatūru, ārsta secinājums – augsts risks zaudēt spēju staigāt. Par laimi tā nenotika. Tam sekoja vairāku gadu rehabilitācija. Spēja staigāt saglabājās, taču aizvien ik mirkli jāpiedomā pie virknes kustībām un smagumu cilāšanas. Var teikt, ka man paveicās.

Un darba iespējas ir viena no centrālām tiesībām. Ne tikai tāpēc, lai būtu iespēja pašam sevi apgādāt. Bet arī tāpēc, ka tajā brīdī, kad katrs no mums veicam savus pienākumus, mēs piepildām vienu no svarīgām cilvēciskām vajadzībām – spēju būt noderīgiem un ar savu darbu ienest savā ikdienā vismaz kādu šķipsnu jēgpilnības. Diemžēl Latvijā tas līdz galam netiek īstenots.

Latvijā ir virs 200 000 cilvēku ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem. No tiem nodarbināti ir vien 47 000. Ap 153 000 nestrādā, no kuriem darba spējas vecumā ir teju 67 000 cilvēki. Tas ir tikpat, cik visi Liepājas pilsētas iedzīvotāji kopā. Liela daļa no šiem cilvēkiem vēlētos strādāt, bet ir virkne šķēršļu, lai to būtu iespējams īstenot.