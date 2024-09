Opozīcija tikai priecāsies, ja Ašeradens turpinās kaitēt pats savai partijai un valdībai. Tā rodas cerības vēl šajā Saeimā gūt revanšu – atgriezties izpildvarā. Taču, manuprāt, šobrīd nedrīkstam iestrēgt jaunas valdības veidošanā. Visu cieņu Mārim Kučinskim, bet diez vai viņa spēkos vairs būtu otrreiz iekāpt premjerupē un atkal glābt "Vienotību" no sevis pašas. Tāds nu patlaban ir galvenais politjautājums: vai "Vienotība" vēlas un spēj izkārpīties ārā no lielummānijas ērtās bedres? Tas nav izdarāms bez demonstratīvas atbrīvošanās no Ašeradena "delikātā tēvišķuma". Viņa demisija – nevis ienesīga "goda trimda" Latvijas Bankā! – ir maksa par to, lai partija izdzīvotu.