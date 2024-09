Jau ilgāk nekā gadu internetā klejo sociālās vietnes X anonīma konta "World of Statistics" attēls, ka komunālie pakalpojumi Latvijā ir starp dārgākajiem Eiropā (un pasaulē). Balstoties uz Numbeo aptaujas datiem rādīts, ka ikmēneša komunālie rēķini (ieskaitot elektrību, apkuri, ūdensapgādi un atkritumu izvešanu) par 85 kvadrātmetru dzīvokli Rīgā ir tuvu 300 ASV dolāriem mēnesī, kas ir vairāk nekā Parīzē, Londonā vai Berlīnē. Šie dati izraisīja plašu rezonansi medijos (piemēram, šeit un šeit), uz to asi reaģējuši arī politiķi (piemēram, šeit, šeit un šeit). Pēc tam vairāki pētnieciskie žurnālisti "pārbaudīja faktus" un secināja: priekšstats, ka Latvijā ir vieni no dārgākajiem komunālajiem pakalpojumiem pasaulē, neatbilst patiesībai (Re:Check1, Re:Check2, Delfi).