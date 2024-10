Latvijas izaugsmes un labklājības atslēgvārds ir konkurētspēja, bet galvenais valsts konkurētspēju veicinošais faktors ir produktivitāte. Latvijā produktivitāte uz vienu nodarbināto veido tikai aptuveni 60% no Eiropas Savienības (ES) vidējā līmeņa. Viens no mūsu būtiskākajiem izaicinājumiem, saskaroties ar riskiem, ko rada ģeopolitiskā nestabilitāte, sabiedrības novecošanās, straujais tehnoloģiju progress un nepieciešamība palielināt ar klimata pārmaiņām saistītus ieguldījumus, ir ievērojami kāpināt produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu.

Konkurētspēju, produktivitāti, izaugsmi un labklājību sekmē inovācijas. Inovācijas, savukārt, prasa investīcijas, ieskaitot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā (P&A), kā arī cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanā. Laika posmā no 2013. līdz 2022. gadam Latvija investēja P&A tikai 15% no ES vidējā. Salīdzinājumam, Lietuva investēja 25% no ES vidēja rādītāja, bet Igaunija - tuvu pusei (46%). Ja paskatāmies uz uzņēmumu lomu P&A finansējumā, tad Latvija diemžēl arī ievērojami atpaliek. Latvijā uzņēmumu finansējums P&A, procentos no kopējā finansējuma 2022. gadā bija 33,5%, Lietuvā 36,1%, bet Igaunijā 50,9% jeb gandrīz vienādā proporcijā ar publisko finansējumu.