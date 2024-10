Veselība – viena no 2024. gada valsts budžeta prioritātēm. Tā tam būtu jābūt ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jo vesels cilvēks ir ieguvums valstij – strādātspējīgi cilvēki stiprina tautsaimniecību un, maksājot nodokļus, pilda valsts budžetu. Vesels cilvēks nozīmē arī ieguldījumu demogrāfijā, aizsardzībā un citās jomās. Vesels cilvēks – tie nav izdevumi (darbnespējas pabalsti, slimības lapas, arodkaites), bet gan valsts virzītājspēks. Tieši tāpēc ir izšķiroši svarīgi ieguldīt preventīvos darbos veselības aprūpē. Cilvēku dzīvildzi spēj pagarināt pilnvērtīga veselības aprūpe.

Rindā gadu un pat ilgāk

Mediķi raujas uz visām pusēm

Mums kā medicīnas pakalpojumu sniedzējam ir jādzīvo – jāuztur infrastruktūra, jāmaksā algas, jo tad, ja mediķim nebūs pacientu, viņš pie mums nestrādās. Ir ļoti izaicinoši atrast, piesaistīt speciālistus, taču, esot šajā nemitīgajā kvotu trūkuma realitātē, arī ārsti, māsiņas nogurst. Cik motivējoši ir strādāt, nepiedodami bieži dzirdot – šodien nevaram operēt, šodien nevaram pieņemt, jo pietrūkst valsts finansējuma? Nozare, it sevišķi reģionos, zaudē ārstus. Jo ir taču iespēja strādāt Zviedrijā, Vācijā un citviet. Tā ir vēl viena nemitīgā naudas trūkuma blakne. Mediķi strādā trīs, četrās un vairāk darbavietu, jo daudzas medicīnas iestādes nevar nodrošināt pilnu slodzi. Tas pamatīgi grauj mediķa profesijas prestižu. Papildus kā negatīvs "bonuss" tam nāk klāt obligātā dokumentācija, formalitāšu gūzma, kas prasa milzum daudz laika, nozogot to ārsta primārajam uzdevumam – rūpēm par pacienta veselību. Šīs problēmas atrisinājums būtu digitalizācija, bet patlaban tālāk par slikti funkcionējošu e-veselību mēs nozarē netiekam. Uzskatu, ka pirmais un galvenais uzdevums jaunajam, nesen dibinātajam Latvijas Digitālās veselības centram ir beidzot savest kārtībā mūžīgi klibojošo e-veselību. Ar tās darbības problēmām ārsti un māsas sastopas katru darbadienu. Ļoti svarīgs uzdevums būtu pabeigt veidot un beidzot ieviest dzīvē pacientu elektronisko pierakstu sistēmu, kas ievērojami atvieglotu mediķu ikdienas darbu ambulatorajā sektorā un mazinātu milzīgos rindu pierakstus pie speciālistiem un uz izmeklējumiem.

Spiesti pāriet uz maksas medicīnu

Nemitīga naudas bada apstākļos mēs esam spiesti celt pakalpojumu cenas un pāriet uz maksas medicīnu. Teiksim godīgi – Latvijā otrajā gada pusē lielākoties dominē maksas medicīna. Mums kā iestādei palīdz izdzīvot veiksmīgā sadarbība ar apdrošinātājiem, kas sedz izmaksas par pacientam sniegto pakalpojumu. Paldies darba devējiem, kuri saprot veselības apdrošināšanas nozīmi darbinieka labbūtības nodrošināšanā. Tiem, kam apdrošināšanas nav, atliek cerēt uz valsts kvotu pietiekamību vai bērnu finansiālu atbalstu, taču tad lielākoties jārēķinās ar milzu rindām. Pieminot tās, jāteic, ka daļēji arī paši pacienti tās rada, jo rindā uz izmeklējumu pierakstās vairākās vietās. Izmeklējumu veic vienā no tām, taču citviet pieteikumu neatsaka.

Pacientu kļūst vairāk

Ambulatorā aprūpe – svarīga, bet pabērna lomā

Pieminētajā medicīnas izstādē tika prezentēti grandiozi plāni saistībā ar lielajām valsts slimnīcām – paredzēta jaunu un vērienīgu korpusu celtniecība. Taču kur paliek rūpes par cilvēkiem reģionos? Ne visi var atļauties braukt ārstēties par maksu uz Rīgu, kur šobrīd pat uz maksas pakalpojumiem ir rindas. Kas strādās šajos jaunajos korpusos? Vai pārvilinās ārstus no reģioniem? Veidojas kalambūrs – slimnīcas primāri sniedz akūto palīdzību, bet, ja gadījums nav steidzams, sūta ārstēties ambulatori. Taču tur pacients konstatē, ka valsts kvotas ir nepietiekamas, tāpēc veidojas garas rindas vai arī pakalpojums jāsedz par savu naudu, vai to izdara apdrošinātājs. Protams, ir vēl viena iespēja– organizēt kursus, lai iedzīvotāji paši iemācās izņemt diegus no operētām brūcēm, jo ambulatori pieņemošajam ķirurgam kvotas ir beigušās.