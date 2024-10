Ļaundabīgs audzējs ir otrs galvenais nāves iemesls vīriešiem Latvijā, uzreiz pēc sirds un asinsvadu slimībām, un viena no līderpozīcijām šajā skaudrajā statistikā pieder prostatas vēzim. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati rāda, ka ik gadu pasaulē tiek diagnosticēti vairāk nekā 1,5 miljoni jaunu prostatas vēža gadījumu, un Latvija šajā statistikā neatpaliek – katru gadu pie mums tiek atklāti aptuveni 1300 jauni prostatas vēža gadījumi. Diemžēl vidēji katra ceturtā prostatas vēža diagnoze mūsu valstī tiek noteikta novēloti. Tā ir ļoti satraucoša un sāpīga statistika, jo agrīnā stadijā prostatas vēzis ir viens no visveiksmīgāk ārstējamajiem vēža veidiem, bet, atklājot vēzi vēlīnā stadijā, izredzes uz veiksmīgu izārstēšanos ievērojami samazinās.

Neskatoties uz šo skarbo realitāti, daudzi vīrieši Latvijā joprojām atsakās no regulārām veselības pārbaudēm un urologu neapmeklē. Kāpēc? No vienas puses, daļa vīriešu vienkārši nav informēti par riskiem un pieejamajām pārbaudēm. Latvijā jau vairākus gadus vīriešiem no 50 līdz 75 gadu vecumam, kā arī no 45 gadu vecuma tiem, kuriem ģimenē bijuši prostatas vēža gadījumi, ir pieejama valsts apmaksāta profilaktiskā pārbaude – vienkārša asins analīze, kas nosaka prostatas specifisko antigēnu (PSA) līmeni asinīs.