Pērnā gada nogalē Eiropu pārņēma plaši lauksaimnieku protesti. Bloķēti ceļi, lidostas, ostas, ieņemti pilsētu centri un mazumtirdzniecības ķēdes – tas bija skaidrs signāls Eiropas Komisijai (EK), ka situācija lauksaimniecībā ir kritiska. Tam bija divi iemesli. Pirmkārt, tirgus faktori. No vienas puses augstas enerģijas, degvielas, mēslojuma, sēklas un citu izejvielu cenas. Savukārt, no otras puses, strauji krītošas produktu iepirkumu cenas.

Piemēram, piena iepirkuma cenas kopš 2023. gada sākuma pusgada laikā kritās par aptuveni 5% mēnesī. Kviešu iepirkuma cenas no 2022. gada maija līdz 2023. gada maijam nokritās uz pusi.

Līdzīga situācija bija vērojama arī eļļas augu, cūkgaļas, liellopu un dārzeņu sektoros. Eļļu ugunī piemeta fakts, ka pērn bija pirmais gads, kad lauksaimniekiem jāievēro jaunās Eiropas lauksaimniecības politikas prasības, kuras, maigi sakot, bija ar milzīgu loģikas trūkumu, ārkārtīgi birokrātiskas un dārgas. Redzot to, ka nacionālo valdību centieni mazināt protestu apjomu nedeva rezultātu, mierināt sakarsušo situāciju personīgi uzņēmās EK prezidente Urzula fon der Leiena. Viņas piedāvājums bija operatīvi atcelt vissarežģītākās jaunās prasības un uzsākt regulāras tikšanās ar lauksaimniekiem. Mērķis – pusgada laikā vienoties par to, kādai jābūt nākotnes lauksaimniecības politikai Eiropas Savienībā. Šo formātu prezidente nosauca par '’Stratēģisko dialogu’’.

Aplausi izpalikuši, gandarījuma vietā – rūgtums

'’Stratēģiskā dialoga’’ process nebija vien retas un virspusējas sarunas pie kafijas, bet gan patiesi intensīvs darbs septiņu mēnešu garumā ar septiņām plenārsēdēm, teju 100 darba grupu sapulcēm, kā arī vairāk nekā 30 dalībniekiem – lauksaimniekiem, izejvielu ražotājiem, pārtikas pārstrādātājiem, vides organizācijām, utt. Lai gan cerējām, ka ar šādu dalībnieku sastāvu un darba apjomu pašas EK prezidentes vadībā gala ziņojums būs kā fundamentāla un ļoti pamatota lauksaimniecības nākotnes attīstības stratēģija, rezultāts liek vilties. Esam iepazinušies ar aptuveni 100 lappušu garu ziņojumu, kas sastāv no plašām "noapaļotām" frāzēm, kuras katrs var tulkot pēc savas saprašanas. Jāatzīst, ka šo tukšo frāžu dokuments liek virmot spekulācijām, ka fon der Leienas patiesais mērķis bija nevis meklēt risinājumus Eiropas lauksaimniecības nozares izaicinājumiem, bet gan nomierināt sakarsušos zemnieku prātus pirms tuvojošām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām.

Lauksaimniecības atkal atzīta par stratēģiskās drošības sektoru

Neatkarīgi no tā, kādi bijuši mērķi, apskatīsim stratēģiskā dialoga rezultātus. Gala dokuments, kuru prezentēja fon der Leiena un profesors Peters Strošnaiders (Peter Strohschneider), apkopo 14 stratēģiskos virzienus Eiropas lauksaimniecības nākotnei. Starp tādām plašām frāzēm kā '’veidot pievilcīgu un dažādu lauksaimniecības sektoru’’, '’spēcināt ilgtspējīgas prakses’’, tomēr izkristalizējas arī virkne pozitīvu lietu.

Treškārt, lauksaimniecība kā stratēģisks drošības sektors. Spēja ražot pārtiku uz savas zemes Eiropā pēdējos gados ir tikusi uztverta par kaut ko, kas nav kritiski svarīgs. Globalizācijas rezultātā importēt pārtiku no citiem reģioniem kļuvis aizvien lētāk un ātrāk. Rezultātā ES patērētāji kļuva aizvien atkarīgāki no citu valstu tirgiem. Līdz ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā, kā arī milzīgiem pārtikas ķēžu pārrāvumiem, pirmo reizi pēc ilgāka laika lauksaimniecība Eiropā atkal ir atzīta par stratēģiskās drošības sektoru.

Kā dzīvosim jaunajā realitātē?

Kaut arī vairāki aspekti ziņojumā ir pozitīvi, tikpat izteikti cauri spiežas idejas, kas lauksaimniekos rada satraukumu. Piemēram, kaut arī pozitīvs varētu šķist lēmums nepieļaut ES lauksaimniecības zemes daudzuma samazināšanos (kas šobrīd aktīvi notiek Rietumeiropā), kā robežšķirtne šai iecerei tiek noteikts 2050. gads. Līdz ar to vēl vismaz 25 gadus Eiropā lauksaimniecības zeme tiks izņemta no ražošanas un pārvērsta par zemi, kas kalpo infrastruktūras un pilsētu apbūves vajadzībām. Tāpat gana tieši tiek norādīts, ka Eiropai jāsamazina lopkopības sektors. Kaut arī pirms ziņojuma publicēšanas šī rekomendācija ātri un haotiski tika mīkstināta, EK joprojām paredz '’uzlabot balansu starp augu izcelsmes un dzīvnieku izcelsmes proteīnu’’. Visbeidzot arī ziņojumā minētās frāzes par lauksaimniecības finansējuma izlietojumu ir neskaidras, rosinot domāt, ka nākotnē finansējums tiks samazināts. Kaut arī viss ziņojums ir pietiekoši garš, tas nesniedz atbildes uz to, kā ES lauksaimniecības sektoram izdzīvot jaunajā realitātē.