Konkurences padomes tikko publiskotais lēmums apstiprina LTAB prettiesiskās darbības, kā rezultātā LTAB ir piespriests naudas sods. Ņemot vērā iepriekš minēto, 2023. gada nogalē LTAB iekšējā biedru sapulcē virzīja 2024. gada budžeta projektu, kurš sevī ietver priekšlikumu budžetā iekļaut ar Konkurences padomes lietu saistītos juridiskos izdevumus un soda naudu. Šos līdzekļus biedrība cer iegūt, paaugstinot LTAB biedru regulāro ieskaitījumu apmēru, tostarp OCTA ieskaitījumus no viena noslēgtā apdrošināšanas līguma (mainīgais maksājums). Biedru naudas mēneša maksu plānots pacelt no 3936 EUR + 0,39 EUR par katru pārdoto OCTA polisi uz 4869 EUR + 0,48 EUR par katru pārdoto OCTA polisi. Rezultātā LTAB biedra fiksētais mēneša maksājums pieaugs par 67% jeb 1954 EUR/mēn un ieskaitījuma apmērs par katru pārdoto polisi par 50% jeb 0,16 EUR. Šādas biedru naudas izmaiņas nozīmētu OCTA polišu cenu pieaugumu. Konkurences padome savā jaunākajā ziņojumā informē LTAB un Finanšu ministriju, ja LTAB piemērotais naudas sods saskaņotā veidā tiks pārlikts uz patērētājiem, sadārdzinot polišu prēmijas, tas var rezultēties konkurences tiesību pārkāpumos.

Mēs kategoriski iebilstam šāda budžeta projekta apstiprināšanai, tomēr ar LTAB biedru vairākumu balsojumā lēmums stājās spēkā, un LTAB 2024. gada budžets tika apstiprināts. Tā vietā, lai pilnībā atzītu savu vainu un uzņemtos atbildību, LTAB ir izvēlējusies soda naudas izmaksas segt no OCTA pircēju nākotnes maksājumiem par apdrošināšanu. Tas ir netaisnīgi un negodprātīgi, jo sods par jau veiktu pārkāpumu būtu jāmaksā LTAB biedriem, kas piedalījās pārkāpuma izdarīšanā, līdz ar to samaksa būtu jāveic no vēsturiski gūtajiem ienākumiem. Konkurences padomes lēmumā publiskotās LTAB biedru iekšējās sarakstes skaidri norāda uz LTAB patvaļu, pat atrodoties būtiskā valsts uzdevuma deleģējumā. Mūsuprāt, tā ir ņirgāšanās. Šis mūsu viedoklis apdrošināšanas tirgus spēlētāju vidū nav populārs, tomēr uzskatu, ka segt soda naudu no Latvijas iedzīvotāju kabatām ir nekaunīgi. Turklāt LTAB paredzējusi, ka biedru ieskaitījuma apmēra paaugstināšana attiektos arī uz Balcia, kas nozīmē, ka būtībā cietušais daļēji apmaksātu pārkāpējam piespriesto sodu.