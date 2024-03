16. martā ar leģionāru piemiņas gājienu Rīgā atklājam neoficiālo "pavasara nemieru" sezonu, kas šogad, visticamāk, sarukusi. Teju divus gadus vairs nav otras nemieru vietas – tā sauktā Uzvaras pieminekļa Pārdaugavā, kas tika nojaukts 2022. gada 25. augustā. Tur katru gadu 9. maijā pulcējās daļa krievu kopienas un citi, kas uzskatīja PSRS armijas ienākšanu Latvijā Otrā pasaules kara beigās par "atbrīvošanu" vai vienkārši pieminēja kādu karā kritušu vai karojušu ģimenes locekli.

Tas viss jau būtu labi, ja 16. martā nesavītos vairākas savstarpēji pretrunīgas lietas, proti, kā tas no malas izskatās (moderni to sauc – lietas "optika" jeb izskats), kā par to dalībnieki jūtas un kādas ir bijušas vai nebijušas vēstures skarbās realitātes