Viens no sociālās uzņēmējdarbības pamatnosacījumiem ir ilgtspēja, kas izpaužas dažādos veidos. "Ja mēs runājam par ilgtspēju kā dažādas zaļās iniciatīvas un vides saudzēšana, tad arī šīs tēmas tiek risinātas sociālās uzņēmējdarbības formā. Tieši vides jautājumos gan ir neliels skaits sociālo uzņēmumu – aptuveni 4% no 198 uzņēmumiem. Kā veiksmīgi piemēri minami labdarības veikali "Otrā elpa", "Hopen" un "Tuvu", kas nodrošina otrreizēju preču ieviešanu pārdošanā un aprites ekonomiku," atklāj Zeiļa. Nereti rodas priekšstats, ka šādi veikali funkcionē kā labdarības organizācijas – nebūt nē. Te ir reāla uzņēmējdarbība ar salīdzinoši lielu apgrozījumu – veikali pārdod šīs preces un gūto peļņu novirza dažādiem sociālajiem projektiem – atšķirībā no tradicionālā biznesa, kad peļņa nonāk īpašnieka maciņā. Vienlaikus jāuzsver, ka uzņēmuma peļņas novirzīšana sociāliem mērķiem nenozīmē, ka sociālais uzņēmējs sev vai darbiniekiem nemaksā algu.



Cits veids, kā sociālā uzņēmējdarbība īsteno ilgtspēju, ir darbošanās ar jau esošiem materiāliem, lai tos pārstrādātu jaunā veidā. Piemēram, sociālais uzņēmums "Swimbe" Valmierā, kas veido personalizētus peldkostīmus no auduma, kas darināts no pārstrādātas plastmasas. Ir arīdzan sociālie uzņēmumi, kuri popularizē zaļo dzīvesveidu, palīdzot sabiedrībai kļūt ilgtspējīgākai, kā arī palīdzot uzņēmumiem veidot vides stratēģiju. Tāds ir, piemēram, sociālais uzņēmums "Rucka".



Par to, cik liela loma sociālajai uzņēmējdarbībai ir mazāk aizsargāto grupu integrācijā, Zeiļa atbild, ka būtiska, jo bieži vien sociālie uzņēmumi ir tie, kas nodrošina pilnvērtīgu šo cilvēku integrāciju no A līdz Z. " Te noteikti minams sociālais uzņēmums "Visi var", kas radies no biedrības "Cerību spārni" un darbojas Siguldā ar cilvēkiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem. Viņiem ir pilns iesaistes cikls – gan darbnīcas, gan dienas centrs, gan rokdarbu tirdzniecība. Arī viņu darbībā tiek īstenots ilgtspējības aspekts – audumu pārstrādā paklājos, ko pārdod savā uzņēmumā. Uzņēmums spilgti ataino šo cilvēku prasmes, ka viņi ir spējīgi un var būt darba tirgus dalībnieki. Ja tiek pielāgota atbilstoša vide, atbilstošs darba laiks un atbilstoši pienākumi, tiešām katrs var," skaidro Zeiļa.