DZĪVE DIGITALIZĀCIJAS LAIKMETĀ: REALITĀTE UN NĀKOTNES PROGNOZES

Kā atklāj Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes priekšsēdētājs Ivars Eglājs, par digitalizāciju tiek runāts jau 20 gadus, taču pēdējos gados aktuāla ir kļuvusi digitālā transformācija. Ja digitalizācija pēc būtības ir jebkura procesa pārvēršana no analogā uz digitālo, tad digitālā transformācija ir ne tikai kāda atsevišķa procesa maiņa, bet visas darba organizācijas pārvērtība kopumā, kuras rezultātā no fiziskiem par digitāliem kļūst gan produkti, gan organizācijas process, gan arīdzan mainās ieņēmuma avoti, piemēram, pārdodot digitālus produktus.



Viena no pirmajām nozarēm, kas digitalizējās, bija tūrisma nozare, attālināti pārdodot ceļojumus, savukārt pēdējos gados visstraujāk un uzskatāmāk pārmaiņas piedzīvojusi IT nozare, kā arī izklaides un mūzikas industrija ar dažādām straumēšanas platformām. Tikmēr lēnāk tā norit rūpniecības jomā, piemēram, daudziem uzņēmumiem nav tādas vienkāršas lietas kā e-komercijas veikalu vai mājaslapas, kur saražotos produktus var nopirkt, tomēr izmaiņas notiek. "Viena no tendencēm ražošanas jomā, kas attīstās, – klientam tiek ļauts pašam attālināti produktu konfigurēt pēc savām vajadzībām. "Ja šobrīd ES ap 20% no ražošanas jomas ir augsti digitalizēti, tad pēc septiņiem gadiem mērķis ir 70%," skaidro Eglājs.



Digitālā transformācija ne tikai atvieglo darba procesus, ekonomē laiku un sniedz lielāku brīvību, bet padara uzņēmumu konkurētspējīgāku. Gan paši produkti tirgū kotējas labāk, ja ir digitalizēti un personalizējami, gan arī to izplatīšanas veids, proti, daudz efektīvāk preces un pakalpojumus ir pārdot ar digitālā mārketinga paņēmieniem. Kā uzskatāmu piemēru Eglājs min taksometru tirgus transformāciju – vēl pirms dažiem gadiem mēs nevarējām iedomāties, ka taksometra pasūtīšana aplikācijā ar pāris klikšķiem mobilajā telefonā būs ikdiena.



Otrs būtisks faktors – lielāka alga.