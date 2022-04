Mežizstrāde

Šobrīd mežistrādes apjoms Latvijā ir ļoti liels, un, lūkojoties no mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas skatupunkta, tas nav ilgtspējīgi. Nākotnē pieaugs to platību īpatsvars, kas tiks izņemtas no saimnieciskās aprites vai kur darbība tiks stingri ierobežota. Tā kā meža nozare ir būtiska Latvija ekonomikas un īpaši eksporta sastāvdaļa, būs jādomā par ilgtspējīgiem risinājumiem šīs nozares attīstībā. Kamēr Rīgā tā veido ap 6% no visiem reģiona eksporta ienākumiem, Vidzemē – ap 40%. Meža nozarē ir arī liels nodarbināto skaits.



Savukārt kokapstrādes nozare būs gan ieguvēja, gan zaudētāja – zaļais kurss veicinās koksnes izmantošanu celtniecībā, bet tas arī samazinās izejvielu pieejamību. Jārada lielāka pievienotā vērtība tepat uz vietas, un jāsamazina neapstrādātas koksnes eksports.