— Kā tas ietekmēs mūsu kā sabiedrības paradumus?



— Palūkojieties uz to, kas notiek sociālajos medijos, – mēs esam kļuvuši drusku par daudz sociāli. Un tas tikai atkal pierāda, ka mēs neesam indivīdi, cilvēki ir bara dzīvnieki, sociāli dzīvnieki, pat cilts dzīvnieki – mūsdienās mēs to dēvējam par subkultūrām. Mēs pievienojamies dažādām subkultūrām virtuālajā vidē. Vai mēs kļūsim vairāk digitāli un mazāk fiziski? Mēs būsim vairāk no abiem diviem. Mēs būsim hibrīdi. Mēs ņemsim no digitālās pasaules un ar tehnoloģijām uzlabosim savu fizisko pasauli.



Izvēlēsimies kā piemēru tādu parastu izklaidi kā dejošana naktsklubā. Senatnē tas vienkārši bija brīvs placis, kur kāds stūrī spēlēja balalaiku, bet nu mums ir dīdžejs, skaņu sistēma, mirgojošas grīdas, dūmu mašīnas utt. Mēs jau dzīvojam telpā, kas ir digitālā un fiziskā sajaukums. Šī uzlabotā un hibrīdā vide ir cilvēces nākotne. Visinteresantākais fakts par mūsdienu sabiedrību ir tas, ka mēs kļūstam hipertehnoloģiski.



Tiesa, kamēr konteksts ap mums kļūst arvien intelektuālāks, mēs paši gan ne. Mēs droši vien kļūstam arvien dumjāki. Lasām mazāk grāmatu un kļūstam arvien vairāk apsēsti ar popularitāti "Instagram". Par laimi, tehnoloģijas kļūs arvien inteliģentākas. Ja pēc 40 gadiem mēs vairs nespēsim paši vadīt automašīnu, tad automašīna spēs pati sevi vadīt. Taču patiesi skaistais tajā visā ir tas, ka mēs esam izteikti sociāli un tehnoloģiski.