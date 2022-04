Uzņēmumu ilgtspēja – 'zobu sāpes' vai iespēja

Ceļa karte katram uzņēmumam būs cita – to noteiks nozare, kurā tas darbojas, uzņēmuma lielums, pašreizējās ietekmes uz vidi apmērs, kā arī citi faktori.



Lielākiem uzņēmumiem, iespējams, ir jāievieš kāda vides uzraudzības sistēma, piemēram, "ISO 14000", kas ietver personāla apmācību, monitorēšanu, datu apkopošanu, informācijas sniegšanu par paveikto vides jomā. Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu ražošanu, piedāvājumā ir jāiekļauj ilgtspējīgi produkti, turklāt tiem jābūt marķētiem ar ekomarķējumu. Savukārt biznesiem, kas patērē lielus enerģijas resursus, vairāk jāizmanto atjaunīgā enerģija vai jāiegūst ar klimatu saistītu tehnoloģiju patents. Savukārt mazāki uzņēmumi var pāriet uz videi draudzīgāku iepakojumu un nepārspīlēt ar tā daudzumu, iegādāties elektroenerģiju taupošas iekārtas, samazināt pārvietošanos, piemēram, uz klātienes sanāksmēm, noturēt tās attālināti vai atļaut darbu no mājām.



Piemēram, uzņēmums "Jelgavas tipogrāfija", kas veiksmīgi uzsācis ilgtspējas ceļu, ļoti rūpīgi strādā pie energoefektivitātes uzlabošanas.



"Esam iegādājušies šķeldas katlu, nosiltinājuši ēkas jumtu, nomainījuši spuldzes uz energoefektīvākām, un šobrīd elektrība mums ir tikai no atjaunīgajiem resursiem. Par būtisku investīciju uzskatām pagājušā gadā sākumā ekspluatācijā nodoto jauno energoefektīvo ražotnes daļu 5500 m2 platībā. Lepojamies ar mūsu pašu darbinieku izstrādātu energoefektivitātes risinājumu – siltā gaisa savākšanu no lieljaudas kompresoriem ražotnē un šī siltā gaisa padevi atpakaļ apkures sistēmā, tādējādi nodrošinot siltumu aptuveni pusei jeb 400 m2 biroja ēkas. Ūdens ražotnē vasaras laikā tiek sildīts, izmantojot siltumenerģiju no saules paneļiem.



Noteikti jāpiemin arī jaunā iespiedmašīna, kuras krāsu mazgāšanas sistēma patērē vairākas reizes mazāk viegli gaistošo savienojumu un kas ir aprīkota ar krāsu padevi no 200 litru mucām agrāko 5 kg kārtridžu un bundžu vietā.



Esam uzsākuši arī "ClimateCalc" sertifikācijas procesu, kā pamatā ir īpaša poligrāfijas uzņēmumiem izstrādāta metodoloģija ražošanas procesu ietekmes uz vidi aprēķināšanai. Sertifikācijas procesā apkopotā informācija par izejmateriāliem, energoresursiem, ražošanas procesiem, darbinieku pārvietošanos un produkcijas piegādēm ļaus aprēķināt radīto CO 2 izmešu apjomu gan ražošanai kopumā, gan atsevišķiem produktiem. Šis aspekts kļūst aizvien svarīgāks arī mūsu klientiem, izvēloties ražotāju, kam vide rūp ne tikai vārdos. Sertifikācijas mērķis ir apzināt un iespēju robežās maksimāli mazināt radīto izmešu apjomu katrā no ražošanas posmiem. Ideālā gadījumā ražošanas procesiem būtu jākļūst klimatneitrāliem, nenonākot līdz izmešu apjoma vēlākai kompensēšanai vai neitralizēšanai, un tas, protams, ir liels izaicinājums ne tikai mums," stāsta "Jelgavas tipogrāfijas" valdes loceklis un saimniecības daļas vadītājs Rodijs Trankalis.