Drošība jau daudzus gadus ir viens no būtiskākajiem kritērijiem autovadītājiem, izvēloties jaunu spēkratu. Tā kā automašīnas nepārtraukti attīstās, un ražotāji arvien vairāk piedāvā elektromobiļus, arī drošības koncepcija attīstās.

Viena no šādām organizācijām ir "Euro NCAP" (Eiropas Jauno automobiļu vērtēšanas programma), kas stingri pārbauda Eiropā pārdotās automašīnas. Daudzi autobraucēji noteikti atceras attēlus reklāmās, kur šīs organizācijas speciālisti veic triecienu testus, pārbaudot pilnīgi jaunus automobiļus pret īpašām barjerām, lai novērtētu to drošību un sniegtu pircējiem noderīgu informāciju. Autoražotāji nepārtraukti konkurē par augstāko "Euro NCAP" drošības reitingu (kopš 2009. gada tas ir piecu zvaigžņu reitings no iespējamām piecām zvaigznēm) par savu tirgū laisto modeļu drošību.