Ne tikai alga ir speciālistu magnēts. Uzņēmumu pieredze, piesaistot darbiniekus reģionos

"Draugiem.lv" bija un arī tagad ir izteikti Latvijas uzņēmums, taču šobrīd "Draugiem group" ir 12 uzņēmumi, būtībā visi pārējie ir globāli. Grupā strādā ap 2000 cilvēku.



Lai izvērstu darbību globāli, uzņēmums savulaik sāka meklēt darbiniekus ne vien Latvijā, bet arī citviet. Pirmais vilnis – trešās paaudzes reemigranti; tad tas sāka piesaistīt cilvēkus, kuri bija aizbraukuši iepriekšējās krīzes laikā. Savukārt šobrīd grupas kompānijām (īpaši "Printful", bet arī "Mapon" u. c.) ir filiāles daudzviet pasaulē, attiecīgi darbinieku sastāvs ir raibs. Un arī Rīgas birojā strādā cilvēki no citām valstīm.



Pandēmija ieviesa lielas korekcijas. "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks teic: agrāk šķita, ka visi ceļi ved uz Rīgu, bet šobrīd situācija mainās, grupas darbinieki dzīvo, piemēram, Ogrē, Baldonē, Jelgavā, brauc uz biroju tad, kad tiešām ir tāda nepieciešamība, taču ikdienā strādā no mājām, kādas kopstrādes vietas. Komandā ir arī tā sauktie digitālie nomadi, kas ceļo pa pasauli, konkrētā laikā pieslēdzas un strādā. "Agrāk bijām vieni no tiem, kas uzskatīja, ka darbiniekam ir jābūt uz vietas birojā," viņš saka. Taču tagad, ja darbinieka produktivitāte ir laba, netiek likti šķēršļi strādāšanai arī no mājām.



Īpaša ir šīs uzņēmumu grupas pieredze Cēsīs. Savulaik tur atvērts birojs, būtībā divu programmētāju dēļ. Tagad tur strādā jau septiņi cilvēki. Citi IT jomas uzņēmumi arī ir vēruši filiāles ārpus Rīgas, taču "Draugiem Group" spēra soli tālāk. Tā nolēmusi renovēt vēsturisko Konrāda namu (2022. gada novembrī saņemta būvatļauja), kurā būs īres dzīvokļi, biroja telpas, kāds krogs, veikaliņš. Cēsīs ir lielas problēmas ar dzīvojamo platību, atzīst Jānis Palkavnieks. Piemēram, Rīgā šādu problēmu nav, cita lieta gan ir piedāvāto mājokļu cena. Dažās mazpilsētās vienkārši nav nekā, no kā izvēlēties, vai arī īpašumi ir katastrofālā stāvoklī, tajos būtībā nevar dzīvot.



Drīzi vien sekos cits projekts – energoefektīvu īres māju ciemats "Mājas Cēsīs, Cīrulīšos". Šādu iniciatīvu mērķis ir radīt mūsdienīgu un videi draudzīgu dzīvesvietu un vidi. Cīrulīšos ir paredzēti 30 dažāda izmēra mājokļi, kas papildinās dzīvojamo fondu Cēsīs. Cita starpā paredzēts, ka pilsētas mācību iestāžu pedagogiem būs iespēja saņemt 50% atlaidi no īres maksas. Projektus grupa finansē pati.