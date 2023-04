Viņa sevis teikto papildināja ar atziņu, ka šeit, Latvijā, ir grūti domāt tā, kā cilvēki domā kādā citā zemē, tāpēc pirms eksporta uzsākšanas noteikti ir vērts aizbraukt uz konkrēto reģionu, lai saprastu, vai uzņēmējs vispār spēs pielāgoties. Arī Brūniņa pauda viedokli, ka uzņēmējam ir jābrauc un pašam jāiepazīst ārvalstu tirgus, kurā plānots izplatīt savu produktu, jo informācijas burbuļi, mentalitātes un kultūras mēdz atšķirties. Viņas skatījumā, ir vērts apmeklēt dažādas izstādes un konferences, kur var ne tikai smelties iedvesmu, pastāstīt par sevi, bet arī iegūt partnerus un jaunus kontaktus.



Savukārt Zamuška pieminēja, ka ļoti būtiski ir arī padomāt par to, kādā valodā mājaslapā vai interneta veikalā izlasāma visa informācija. Nevar paļauties uz to, ka visi runās angliski. "Redzam elektroniskajā pastā, ka raksta klienti no Francijas. Un "Etsy" vācu klienti raksta vāciski. Mums pagaidām mājaslapa ir tikai angļu valodā, bet nopietni domājam par to, ka tas ir viens no tiem soļiem, kas jāuzlabo, lai sasniegtu vairāk pircēju," skaidroja zīmola "RainSisters" īpašniece.