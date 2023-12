Pagājušā gada vasarā Eiropa palika bez savas smagās nesējraķetes . Eiropas Kosmosa aģentūrai (EKA) un partneriem smagāku kravu nogādāšanai kosmosā nācās izmantot citu kompāniju pakalpojumus. Piemēram, apmēram miljardu vērto Eiklīda vārdā nosaukto kosmisko teleskopu EKA kosmosā nogādāja ar " SpaceX " raķeti, par to samaksājot 70 miljonus. Taču nu beidzot zināms, kad varētu notikt " Ariane 6 " pirmais lidojums. Šīs raķetes izstrādes ceļš bijis šķēršļiem un bedrēm pilns, taču finiša līnija ir redzeslokā.



Vajadzība pēc jaunas nesējraķetes tika apspriesta jau pirms vairāk nekā 10 gadiem. "Ariane 5" bija kalpojusi un tobrīd aizvien kalpoja lieliski. Kopā no 117 dažādu modifikāciju "Ariane 5" startiem raķete katastrofāli avarējusi vien divas reizes, turklāt viena no tām bija raķetes pirmais izmēģinājums 1996. gadā. Otra reize, kad raķete un krava tika zaudēta, notika 2002. gadā, bet kopš tās reizes 80 starti pagāja bez nevienas aizķeršanās. No 117 startiem piedzīvotas arī trīs kļūmes, kas nav uzskatāmas par avāriju, piemēram, krava ievadīta zemākā orbītā, taču netika zaudēta. Izmantojot pašu satelītu dzinējus, tas ir labojams. Tiesa, gan samazinot satelīta ekspluatācijas laiku.