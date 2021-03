Invaliditāte kā papildu dzinulis darboties

Ir svarīgi, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir darba tirgū pieprasīta izglītība, lai viņi varētu uzreiz pēc izglītības iegūšanas sākt pelnīt, kaut vai minimālo algu. Nav jākaunas arī no vienkāršākiem darbiem un profesijām, piemēram, pārdevēja vai noliktavas darbinieka amata. Tas ir tas, kas ir izplatīts mūsu sabiedrībā, – kauns un aizspriedumi. Ir gan slaveni, gan izglītoti cilvēki ar invaliditāti, kuri to slēpj, jo baidās no aizspriedumiem. Līdz ar to sabiedrība redz tikai to daļu, kam iet grūtāk un klājas sliktāk. Tāpēc ir svarīgi nekautrēties, būt atklātiem un iedrošināt pārējos.