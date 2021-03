Lai nodarbinātu cilvēkus ar invaliditāti, visupirms ir jābūt apņēmībai. Turklāt tieši tagad, nevis nākamgad vai tad, kad būs vairāk iedvesmas, naudas vai laika. "Sākt vismaz ar vienu – ja 100 uzņēmumi katrs nodarbinās vienu cilvēku ar invaliditāti, tas jau būs milzu ieguvums! Un, lai pieņemtu darbā vienu, nekas daudz nemaz nav nepieciešams! Tam es plānoju veltīt šo gadu – runāt ar uzņēmējiem un, pamatojot ar savu piemēru, stāstīt par to, ka arī viņi var nodarbināt vismaz vienu cilvēku no riska grupām," stāsta Inga.



Pirms pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti, lieti noder apvaicāties pēc padoma uzņēmējiem, kuri jau to dara, jo tikpat svarīga kā apņemšanās ir arī izpratne par attiecīgo riska grupu. "Es vairāk varēšu līdzēt, ja runa ir par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, savukārt Māris Grāvis (sociālais uzņēmējs, "RB cafe" izveidotājs – red.) un Eva Viļķina (biedrības "Cerību spārni" vadītāja – red.) būs spēcīgi cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanā," skaidro uzņēmēja.



Inga riska grupā vēlas iekļaut arīdzan vecākus, kuri aprūpē bērnus ar invaliditāti. Viņi ir ļoti pakļauti bērna dzīves režīmam un līdz ar to arī citādam darba laikam, tāpēc ne visi darba devēji ir gatavi ņemt šādus cilvēkus darbā. Bieži arī pašus darba meklētājus ar invaliditāti mācot šaubas, vai viņi būs gana labi darbinieki un spēs pildīt darba pienākumus tikpat labi kā cilvēks bez invaliditātes.



"Ikvienam cilvēkam ir būtiski justies svarīgam un vajadzīgam, kā arī saņemt atalgojumu par savu darbu. Uzņēmējs jau neņem darbā to, ko viņam nevajag. Ja viņš tevi ir izvēlējies, tad tavi pienākumi ir svarīgi viņa mērķu sasniegšanai. Šī uzņēmēja pozīcija ir jāzina darbiniekiem," skaidro sociālā uzņēmēja.