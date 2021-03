Nedzirdīgie ir cīnītāji. Bērnudārza pedagoģes Māras pieredze

Māra ir nedzirdīga no dzimšanas. "Ģimenē neesmu vienīgā – arī divas manas māsas un vecāki ir nedzirdīgi." Ar pasauli viņa sazinās zīmju valodā, bet uz jautājumu, vai ir kāda skaņa, ko vēlētos dzirdēt, atbilde ir pārsteidzoša: "Man nekad nav gribējies būt dzirdīgai. Esmu vienlīdzīga ar savu ģimeni un jūtos labi."



Stabils pamats turpmākai dzīvei Mārai ielikts jau bērnībā. "Esmu no Latgales. Latgalieši jau ir ar tādu stipru raksturu. Vecāki bija vienkārši lauku cilvēki, bet inteliģenti, īpaši tēvs. Viņu ļoti interesēja politika, vēsture. Pie ēdamgalda mēs vienmēr savā nedzirdīgo zīmju valodā pārrunājām notikumus. Mums ar māsām nebija greznu rotaļlietu, piepalīdzējām vecākiem lauku darbus, barojām kolhoza teliņus. Brīvajā laikā ar māsām bēniņos spēlējām "skolās" un kā tāfeli izmantojām vecu koka gultu. Tolaik krustmāte un tante strādāja par šuvēju, varēja dabūt krītiņus, un ar tiem daudz ko varējām rakstīt," atceras pedagoģe.



Līdz astotajai klasei viņa mācījusies Rēzeknes Nedzirdīgo skolā, bet vidusskolu beigusi Rīgā. Skolas laikā meitene bijusi aktīva, piedalījusies un vadījusi dažādus pasākumus, bet, absolvējusi vidusskolu, atgriezusies dzimtajā pilsētā. "Mana pirmā darbavieta bija fermā par slaucēju, bet tēvs neļāva man turpināt strādāt – viņš zināja, ka es nedrīkstu būt izolēta no nedzirdīgo sabiedrības."



Radies, kopā ar māsām spēlējoties bēniņos, vēl aizvien dzīvs bijis sapnis par pedagoga profesiju, un Māra iestājusies Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. Viņa studēja neklātienē, bet paralēli jau strādāja pirmsskolas iestādē "Dzintariņš" Rīgā.



"Mācījos bez surdotulka, protams, daudz sēdēju bibliotēkā, rakos pa grāmatām. Mani bērni vēl bija maziņi, vīrs daudz palīdzēja. Brīnījos par citu neticību tam, ka augstskolā studē nedzirdīgā. Tomēr izturēju. Uzvarēja apņēmība un vēlme būt skolotājai," studiju laiku atceras Māra. Izlaidumā augstskolas rektoru pārsteigusi surdotulka klātbūtne – viņš nebija pat nojautis, ka augstskolā četrus gadus mācījusies nedzirdīgā.