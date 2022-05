Nīderlandē veikts pētījums liecina , ka miljonāri ir laimīgi nevis tāpēc, ka ir naudīgi, bet gan tādēļ, ka savu brīvo laiku pavada kvalitatīvi un aktīvi. Liela daļa bagātnieku norādījuši, ka brīvajā laikā priekšroku dod sportiskajām aktivitātēm un fiziskajai slodzei, nevis gulšņāšanai uz dīvāna, sociālo tīklu pārskatīšanai un TV ekrānam.Kad ķermenis un prāts ir noguris, laiku pa laikam ir svētīgi arī nedarīt pilnīgi neko – atpūsties, skatoties seriālus un filmas vai darot jebko citu, kas neprasa fizisku piepūli, un nevajag sevi par to šaustīt. Tiesa, dažādi pētījumi liecina, ka dzīves kvalitāti kopumā, kā arī fizisko un mentālo labsajūtu tomēr vairāk uzlabo piedzīvojumiem, jauniem iespaidiem un dažādām aktivitātēm piesātinātas brīvdienas."Lai sabalansētu darbošanos vairāk nekā 12 stundas dienā, es esmu izvirzījusi sev nosacījumu, ka katru dienu man vismaz viena stunda ir jāpavada svaigā gaisā – vai nu pastaigā ar savu suni, vai veloizbraucienā, slēpošanā un tamlīdzīgi. Neatkarīgi no laikapstākļiem veicu vismaz 8000 soļu katru dienu. Esmu ziemas peldētāja un jau trīs gadus katru svētdienu esmu kādā no Latvijas ūdenstilpēm visa gada garumā. Vienreiz nedēļā dejoju tautas dejas un nekad neizlaižu mēģinājumu, izņemot situācijas, kad esmu slima vai ārpus Latvijas, bet tas varbūt ir divas reizes gadā. Man ļoti patīk arī tā dēvētā "aerial" jeb gaisa joga. Man mājās pie griestiem ir piekārts speciāls audums, kurā es vingroju treneres pavadībā vienreiz nedēļā. Trenere pieslēdzas "Zoom" platformā," iepriekš minēto teoriju praksē apstiprina arī Kristīne.