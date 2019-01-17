Газ, органза, сетка или вуаль? Выбираем тюль правильно

Хороший тюль не особо заметен, но жизненно необходим — он защищает от нескромных глаз соседей, "уравновешивает" шторы и гардины, да и просто создает в комнате ощущение легкости. Редко какая квартира обходится без тюля, но большая часть владельцев этих жилищ мало что о нем знают и плохо умеют выбирать.

Тюль можно выбирать по виду или предназначению — в зависимости от того, в какую комнату он "пойдет". Поговорим о каждом подходе.

Выбор по виду

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Существует четыре основных вида тюлевых тканей: вуаль, органза, газ и сетка. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки, о которых стоило бы знать.

Вуаль легче других видов и собирается в мягкие складки. Она также не рассеивает свет и плохо пропускает воздух, что делает ее подходящим решением в ситуации, когда штор нет и не предвидятся. Вуаль также не требует особого ухода. Ее минусы являются продолжением плюсов — она "затемняет" комнату, что делает ее не лучшим выбором для жилищ на нижних этажах с окнами на север. Ну и летом она просто "душит" помещения без кондиционеров.

Органза хорошо держит форму, пропускает свет, не мнется и не накапливает пыль и легко стирается в стиральной машине. Органза, кстати, это не тип ткани, а способ ее плетения, поэтому органза бывает даже из полиэстера, что значительно удешевляет конечный продукт. Органза также бывает с принтами, негорючей, "хамелеоном" и т.д. А минус у нее — помимо высокой цены — только один: неспособность пропускать воздух.

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Газ на наших прилавках почти сплошь синтетический, о чем многие не подозревают. Издавна газовые ткани любили за стойкость шелка, из которого их плели, но 90% газового тюля шелк видели только на картинках. Конечно, газовый тюль из шелка тоже делают — но за отдельные деньги и они вам не понравятся.

Газовый тюль делится на разные виды, от газ-риса до газ-иллюзиона и все они чем-то да отличаются. Последний, например, делается из сверхтонких нитей и потому пропускает и свет, и воздух и все на свете. Газ из синтетики, вероятно, самый дешевый вид тюля, при этом внешне мало отличается от собратьев, за что и любим стесненными в средствах людьми.

Сетка — это самый "крупный" тюль, который почти не используют отдельно, только вместе со шторами и гардинами. Отлично пропускает свет и даже очень маленьких мушек. Есть несколько видов сеточного тюля, от популярной кисеи из сверхпрочного нейлона (идеально для детской) до французской сетки с необычными ажурными и очень красивыми узорами. Единственный серьезный недостаток сетки — помимо того, что она крайне редко используется как отдельный элемент декора — ее способность собирать пыль. Людям с аллергией на пыль надо сторониться такого вида тюли как чумы.