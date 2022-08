Enerģētika: ārkārtēja situācija prasa ārkārtēju rīcību

Šo trešdien, plkst 18:00, elektrības cena Latvijā sasniegusi "Nord pool" biržas griestus – 4000 eiro par megavatstundu (MWh). Vai ir nepieciešami vēl papildus pieradījumi tam, ka enerģētikas jomā ir iestājusies ārkārtēja situācija? Iemesli cenu lēcienam tirgus stratosfērā, protams, ir vairāki. Bet iemeslu telpā ir viens zilonis. Kopš februāra beigām faktiski nedarbojas Latvenergo TECi – tie nepiedāvā savas ražošanas jaudas pat brīžos, kad tirgus cenas ir tik augstas, ka būtu izdevīgi ražot elektrību, dedzinot ļoti dārgu dabasgāzi. TECi "stāv", jo Latvenergo pamatoti uztraucas par dabasgāzes pietiekamību ziemai un arī iespējamajam "desinhronizācijas" scenārijam (tad TEC-2 būs jāstrādā nepārtraukti, kas prasīs papildus gāzi).

Tas viss rada jautājumu - vai mums pietiek dabasgāzes? Dabasgāzes piegādes no Klaipēdas termināļa pietiekamajā apjomā netika nodrošinātas. Darbi pie sava sašķidrinātas gāzes (LNG) termināļa šajā būvniecības sezonā netika uzsākti. Šoziem mūsu enerģētikas drošība un mūsu uzņēmumu ražotspēja ir atkarīgas no tā, vai igauņiem un somiem izdosies gada beigās palaist savu LNG termināli Paldiskos. No šī izriet ļoti daudz un nopietnu jautājumu par atbildīgo amatpersonu (bez)darbību kopš 24. februāra, un kas par to uzņemsies atbildību?

Manuprāt, tuvojoties pārbaudījumam ar kara ziemu, šodien un nekavējoties, ir svarīgi noteikt ceļu uz priekšu un steidzami nospraust darāmus darbus.

Jāievieš pilna skaidrība par mūsu dabasgāzes krājumiem šai ziemai

Nevis "Latvijas komersantiem pieder", bet sabiedrībai nepieciešama pilna skaidrība par to, cik dabasgāzes ir "Latvenergo" un "Latvijas Gāzei". Ārkārtējās situācijas laikā nekādi aizbildinājumi par "komercnoslēpumiem" nav pieļaujami. Nav pieļaujama situācija, kad atbildīgā ministrija nevar sniegt precīzas un izsmeļošas atbildes Saeimas komisijām. Ja – lai piekļūtu pie šīs vitāli svarīgās informācijas – ir nepieciešami likumu grozījumi, esmu pārliecināts, ka vairākums Saeimas deputātu būs gatavi to darīt maksimāli ātri.

Sabiedrībā un tautsaimniecībā jau valda nenoteiktība un bailes, šajā kontekstā man ir grūti interpretēt atbildīgo amatpersonu apgalvojumus par to, ka "Latvijas komersantiem pieder apmēram puse no Inčukalnā esošās gāzes", bet ar piebildi, ka tie sev piederošo dabasgāzi "var pārdot arī uz citām valstīm"?! Vai šādi apgalvojumi mazina nenoteiktību un rada cilvēkos drošības sajūtu? Mājsaimniecībām pietiks, bet uzņēmumiem - iespējams, ka nē? Kur tad "mājsaimniecības" strādā un saņem algu, no kuras tiek maksāti rēķini? Vai mājsaimniecības turpinās saņemt darba algu, ja uzņēmumi "stāvēs uz vietas" pārāk augsto elektrības cenu dēļ vai dabasgāzes nepietiekamības dēļ?

Pilna skaidrība par reālu situāciju ir priekšnoteikums pareizo risinājumu izvēlei. Šī skaidrība jāievieš nekavējoties!

Jāievieš energotaupības pasākumi. Valsts sektoram jāvada ar savu piemēru

Mēs nevaram zināt, kāds būs rudens un kāda būs ziema, tai būs neierasti auksti un vai, lai to pārdzīvotu, tas mums prasīs vairāk enerģijas. Mēs nevaram zināt, vai un kad Krievija pieteiks "desinhronizāciju". Mums jācer uz labāko, bet jāgatavojas sliktākajam scenārijam. Visefektīvākā enerģija ir nepatērētā enerģija. Līdz ar to, šīs ziemas lozungs ir enerģijas taupība, taupība un vēlreiz taupība. Vai tumšajā laikā jāapgaismo ēkas? Vai ziemas laikā nevaram mājās un darba vietās iztikt ar temperatūru 18 grādi? Vai tirdzniecības centriem jāstrādā līdz vēlai naktij?

Valsts sektoram jāvada ar savu piemēru. Nedrīkst pieļaut divu "paralēlu pasauļu" veidošanos – kur, vienā pasaulē valsts iestādes turpina dzīvot pēc vecajiem enerģētiskajiem pieradumiem ar aizņemtas publiskās naudas palīdzību, bet otrajā pasaulē policija izraksta bargus sodus mazajam biznesam par taupības režīma pārkāpumiem. Tā, piemēram, VARAM jau ieslēdza taupības režīmu ar plānoto rezultātu samazināt enerģijas patēriņu par 15%. VARAM arī meklēs iespējas pašiem ražot enerģiju, izmantojot saules baterijas!

Visiem, kas reāli var sākt ražot elektroenerģiju – jāražo!

"Sadales tīklu", "Augstsprieguma tīkla" vadībai nekavējoties jāizdara viss iespējamais, lai visi tie komersanti, kas var reāli sākt elektroenerģijas ražošanu, tuvākajā laikā – reāli varētu to izdarīt. Ārpus jebkādām 'papīru rindām', bez kavējumiem un liekas vilcināšanas.

Jāuzsāk sava LNG termināļa būvniecība

Jāspēj pieņemt lēmumi daudz ātrāk, nekā tas ir ierasts Latvijas valsts pārvaldē. Kāpēc igauņi, somi un vācieši pēc 24. februāra spēj pieņemt lēmumus un uzsākt būvniecību ar plāniem tikt pie funkcionējošiem termināliem jau šī gada beigās – bet mēs nespējām? Vēl jo vairāk, lai gan valdība pieņēma konceptuālu lēmumu veidot savu termināli aprīlī, atbildīgā ministrija plāno uzsākt būvniecību vien 2024. gadā. Es redzu divus galvenos iemeslus nespējai pieņemt lēmumu pat termināli.

Pirmais iemesls ir nepiedodami zema izpratne par valsts ekonomikas politikas veidošanu un tirgus ekonomikas funkcionēšanu. Izskatās, ka daudzi gaida, kamēr privātie uzņēmēji paši, atbilstoši "tirgus principiem", uzbūvētu termināļus – varbūt pat divus!! Ar šādu pieeju ne lietuvieši, ne igauņi netiktu pie saviem termināļiem. Brīvais tirgus nevar sakārtot visu, visur, un vienmēr! Ja tā tas būtu, tad nebūtu nekādas nepieciešamības investēt diezgan dārgajā un laikietilpīgajā pasākumā, kas ir profesionālo ekonomistu sagatavošana. Atskaņot mantru par "brīvo tirgu, kurš visu sakārtos" varētu arī sešgadnieks. Profesionāļiem jāzina, kad "brīvais tirgus" darbojas efektīvi, un kad – nē. Kad rodas "tirgus nepilnības", mēroga efekti, stratēģiskās kapacitātes konkurences apsvērumi, utt - un kas valstij jādara šajos gadījumos.

Otrais iemesls, ko var secināt no "Nekā Personīga" Gunas Gleizdes lieliskā raksta (https://www.delfi.lv/delfi-plus/ekonomika/lng-terminala-izvele-vai-valdibas-favorits-ticis-vala-no-kremla-enas.d?id=54642454) par LNG termināļa izvēlēs norisēm – ir divu valdības partiju iespējama savstarpēja greizsirdība. Ir labi zināms, ka pēdējo četru gadu laikā Skultes terminālis ir bijis vienas politiskās partijas aktīvi virzīts projekts. Iespējams, tieši tā dēļ otrais pretendents – Kundziņsalas projekts, ir kļuvis par otrās partijas favorītu. Izskatās, ka tieši politiskas domstarpības valdībai traucē savlaicīgi pieņemt konkrētu lēmumu par termināļa būvniecību.

Kara laikā politiskās izdevības apsvērumi tomēr jānoliek malā. Jāpieņem valstiski lēmumi, pat ja to autors ir Jūsu politiski konkurenti. 2014. gadā, būdams ekonomikas ministrs, es nepieņēmu lēmumu par labu Skultes terminālim. Iespējams, tīri politisks aprēķins liktu man taisnoties un neatzīt stratēģisku kļūdu. Bet kopš 24. februāra valstij ir vitāli nepieciešams LNG terminālis, un es saprotu, ka Skultes terminālis, salīdzinot ar citām alternatīvām (arī Paldisku un Klaipēda), ir vienīgā loģiskā izvēle gan no praktiskās realizācijas, gan no izmaksu viedokļa. Šis projekts jāīsteno.

Turklāt, Gunas Gleizdes atklājumi par Kundziņsalas projekta ar Putinu un Krievijas noziedzīgo pasauli saistītājiem patiesajiem labuma guvējiem liek uzdot jautājumus. Vai viss Kundziņsalas projekts nav bijis tā saucamā "false flag" operācija – ar galveno mērķi radīt mulsinājumu politikas veidotāju aprindās un sabotēt konkrēta lēmuma pieņemšanu? Ja tā, tad šis plāns, diemžēl, pilnībā izdevies.

P.S. Šodien Latvenergo, pirmo reizi, kopš februāra beigām iedarbināja TECus. Uzņēmums norādīja, ka "iedarbināšana ir iespējama un pašlaik nerada gāzes apgādes riskus ziemā, jo valsts un "Latvenergo" savlaicīgi nodrošināja dabasgāzes rezerves un aktīvi turpina iepirkumus." Iespējams, situācija ar gāzes piegādēm kardināli mainījusies kopš vakardienas?