Kā atklāj "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone, patlaban sieviešu vidū novērojama liela interese par karjeras maiņu un pievēršanos IT nozarei – gan tāpēc, ka teju visas profesijas mainās un IT zināšanas ir nepieciešamas teju jebkurā jomā, gan tāpēc, ka pandēmijas ietekmē daudzas profesijas zaudējušas savu kapacitāti un nodarbinātība ir apdraudēta, gan arī tādēļ, ka nostrādāts ilgs laiks pašreizējā amatā un piezagusies sajūta, ka viss jau ir izsmelts un gribas pārmaiņas.



"Īpaši izteikti esmu novērojusi, ka par labu IT nozarei lemj sievietes bērna kopšanas atvaļinājumā – viņas pārdomā dzīvi, līdzšinējo karjeru un to, ko vēlas tālāk darīt, un paralēli bērniņa audzināšanai mācās un apgūst jaunas prasmes. Šajā laikā sievietes vairāk sāk apzināties sava laika vērtību, tāpēc vēlas darīt kaut ko, kas viņām patiešām sagādās prieku. Ja iepriekšējā darbā šis prieks nav bijis tik liels, tad viņas meklē kaut ko jaunu, ko darīt pēc tam, kad beigsies bērna kopšanas atvaļinājums," atklāj Andersone. "Taču ir arī tādas sievietes, kas IT jomu mācās, lai attīstītos un celtu savu kvalifikāciju pašreizējā profesijā, nevis tāpēc, lai pilnībā mainītu nodarbošanos."



Karjeras maiņa, neapšaubāmi, ir izaicinājums – gan tāpēc, ka allaž ir biedējoši lēkt iekšā pilnīgi jaunā vidē un sākt no nulles, gan tāpēc, ka sākumā atalgojums lielākoties ir mazāks nekā iepriekšējā profesijā, kur ir lielāka pieredze un augstāka kvalifikācija. "Patiesībā ne visas var atļauties šo pārkvalifikāciju, piemēram, ja ir ģimene un konkrēti izdevumi, kas jāņem vērā, tāpēc lielāks pamudinājums pārnākšanai uz IT ir no kādas nozares, kas ir apdraudēta, piemēram, tūrisma," stāsta Andersone.



Tiesa, pieprasījums pēc darbiniekiem IT jomā šobrīd ir tik liels, ka uzņēmumi pastiprināti pievērš uzmanību un ļoti piestrādā, lai jaunajiem speciālistiem palīdzētu iejusties un ātrāk apgūt darba specifiku. Piemēram, veidojot nelielas kopienas, kur nodrošina ar darbam nepieciešamo informāciju, iepazīstina ar terminoloģiju, darba stilu utt.