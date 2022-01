IT uzņēmumu "Accenture" Niklāvs sauc par savu pirmo nopietno darbavietu, jo līdz tam viņš bija tikai īslaicīgi piestrādājis skolas brīvlaikos ar IT nesaistītās profesijās. Atbildot uz jautājumu, ar ko ikdienā nodarbojas SAP speciālists, Niklāvs skaidro, ka tie ir gan programmētāji, gan dažādi IT konsultanti, kas kopā veido tehnisko konsultantu grupu ar virsuzdevumu palīdzēt klientam ieviest dažādus IT risinājumus. Klientam ierodoties ar savu vīziju vai konkrētu vēlmi, SAP ekspertiem ir jāizprot, kā to realizēt dzīvē jeb pārvērst tehniskajā risinājumā.