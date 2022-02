Mūsdienās uzņēmumi vairs nerunā par lielapjoma datu iespējām, bet par to, kā ātri reaģēt uz mainīgo datu apjomu, it īpaši pandēmijas laikā, lai varētu atbilstoši rīkoties un ieviest nepieciešamās izmaiņas piegādes ķēdēs – sadarbībā ar partneriem, kā arī piedāvājot preces un pakalpojumus klientiem. Mūsdienās uzņēmumi pārsvarā konkurē starptautiskajā vidē, tāpēc tiem ir svarīgi pieņemt datos balstītus lēmumus, kā visātrāk reaģēt uz informācijas izmaiņām. Tādējādi uzņēmums atšķirībā no konkurenta, kurš datus neapskata, var pamanīt cilvēku plūsmu kādā vietā vai jomā, lai ātri reaģētu un piedāvātu atlaides, un piesaistītu klientus. Uzņēmumiem nepietiek tikai izmantot digitālās vides priekšrocības, bet tiem jāspēj notvert īsto brīdi, spēt atbilstoši reaģēt un piegādāt preces un pakalpojumus konkrētajam klientam. Lielie dati un analītika paver jaunas iespējas. No vienas puses, ir iespējams nodrošināt personalizētu klientu pieredzi, no otras – jācīnās ar viltus ziņām, datu sagrozīšanu un identitātes zādzībām. Lielie dati sniedz plašas iespējas, bet vienlaikus aktualizē atbildības jautājumu, jo arī klienti aizvien vairāk sāk apzināties personas datu vērtību. Mūsdienās plašais tehnoloģiju klāsts sniedz iespēju uzņēmumiem ieviest no konkurentiem atšķirīgus risinājumus, jo katram tirgus dalībniekam var būt savi unikāli risinājumi, ko izmantot kā konkurences priekšrocību.