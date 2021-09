Nomainot jau apnikušos bēšos, smilšu, krēmīgos un pelēkos toņus, vannas istabu interjerā ir ienācis maigs pastelis. Gaiši zils un rozā, kā izrādās, lieliski piestāv gan plašām, gan pavisam nelielām telpām, ko pierāda flīžu kolekcija "Amelia" . Neskatoties uz to, ka šis šķiet kā kārtējais īslaicīgais modes kliedziens, visticamāk, pasteļtoņi ir ar mums uz palikšanu, pateicoties savai universalitātei.Smalki toņi nepievērš visu uzmanību sev, bet rada mājīgumu un mierinājumu. Vannasistaba mums ir nepieciešama ne tikai, lai nomazgātos vai ieietu dušā. Tā ir vieta, kur mēs varam atpūsties, uz brīdi atslēdzoties no realitātes un iegremdējoties putu vannā. Pasteļtoņu maģija neglābs no ikdienas problēmām, bet krāsu terapija viennozīmīgi var ietekmēt jūsu iekšējo stāvokli.Ja šķiet, ka pastelis ‒ tas ir mazliet garlaicīgi un dvēsele tomēr lūdz kaut ko spilgtu, tad pamata flīzes ir iespējams atšķaidīt ar akcentu ‒ piemēram, "izmitināt" uz sienas vai sienas daļas krāšņus, eksotiskus putnus un ziedus. Tas piešķirs interjeram rozīnīti un labi izskatīsies plašās vannas istabās.