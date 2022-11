Pēc destilācijas iegūtais rums ir bezkrāsains, to var atšķaidīt ar ūdeni līdz 37.5% un, tīri teorētiski, rums gatavs! Otra opcija ir liet to mucās, lai iegūtu tumšo rumu. Parasti rumu notur burbona mucās – šīs Amerikas ozolkoka mucas dzērienam dod vaniļas, kokosriekstu un tabakas pieskaņu.



“Klimats Karību salās ir karsts un sutīgs, tāpēc gada laikā no mucas var izgarot pat 13% no kopējā tilpuma. Šo izgarojušo alkoholu mēdz dēvēt par “eņģeļu daļu”, bet mēdzu jokot, ka Karību salās ir izslāpušāki darbinieki,” Rihards nosmej. Jo ilgāk rumu tur mucā, jo mazāk dzēriena tur paliek – tādēļ arī rums ar katru noturēto gadu mēdz kļūt dārgāks. Tomēr Rihards noraida pieņēmumu, ka vecāks rums vienmēr ir labāks.



Pēc pāris nedēļām, mēnešiem vai gadiem mucā pie darba ķeras “master blender”, kurš izveido vēlamo garšu buķeti: “Tas ir ļoti cilvēcisks darbs – jāsmaržo, jāgaršo un jādomā, ko gribi panākt. Kad īstais sajaukums atrasts, rumu parasti sajauc ar ūdeni, lai iegūtu baudāmu alkohola procentu, bet ne zemāku par 37.5% grādiem, un pēc jaukšanas to pilda pudelēs,” skaidro Rihards. “Ielejot rumu četrās vienādās mucās, iegūsim četras dažādas garšas – katrai mucai ir savs raksturs, tādēļ “master blender” uzdevums ir izcelt vai notušēt sagaršotās un sasmaržotās dzēriena īpašības”. Retos gadījumos limitētā daudzumā tiek ražoti vienas mucas rumi.