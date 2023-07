Šovasar Limbažos gaidāmas grandiozas dzīres – pilsēta svinēs 800 gadu jubileju. Svētki tiek svinēti gada garumā ar dažādām aktivitātēm, svētku nedēļa ar plašu kultūras programmu norisināsies no 29. jūlija līdz 6. augustam. 29. jūlijā estrādē svētkus ieskandinās folkgrupa “Skyforger”, bet vienā no skaistākajiem ezeriem – Lielezerā – sāks kursēt astoņsimtgades svētku kuģītis. 4. augustā Baumaņu Kārļa laukumā pulksten 19.00 notiks lielais svētku gājiens, 5. augustā – lielākais Hanzas tirgus Latvijā. Andelēties aicināti pieteikties mājražotāji un amata prasmju tirgotāji. Jūras ielā tiks klāts svētku galds 800 pēdu garumā, notiks galda dziesmu dziedāšana, mucu veidošanas paraugdemonstrējumi, gaidāmi viesi no Igaunijas, Vācijas un citām valstīm.



5. augustā notiks arī 800 kliņģeru parāde, tādēļ aicinām pieteikties kliņģeru cepējus no visas Latvijas, informāciju meklējiet “www.limbaziemir800.lv”. Pasākumā tiks noskaidroti astoņi labākie kliņģeru cepēji Latvijā, kas balvā saņems sudraba kliņģeru lāpstiņas. Limbažos ir īpašs ezers – Lielezers, kur no 29. jūlija ir iespēja pieteikties telšu viesnīcai un svinēt 800 gadu dzīres vai pavadīt atvaļinājumu Limbažos nedēļas garumā. Laiž uz Limbažiem!



8. jūlijā jādodas uz Salacgrīvu – tur ar dažādām aktivitātēm, dziesmām un dejām tiks svinēti Jūras svētki. Savukārt no 14. līdz 16. jūlijam Limbažu novadā risināsies Mājas kafejnīcu dienas. Tas ir īpašs pasākums, kurā par šefpavāriem un viesmīļiem kļūst vietējie iedzīvotāji – ļaudis, kas ikdienā parasti nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, bet šajās dienās cienā viesus ar savas ģimenes vai novada īpašajiem mājās gatavotajiem ēdieniem.



No 21. līdz 22. jūlijam līksmošana notiks Staicelē. Tur tiks svinēti Staiceles pilsētas svētki jeb Svētā putna “Pivālind” svētki.



23. septembrī Alojā norisināsies Lielais kartupeļu tirgus, kad ikvienam būs iespēja iegādāties dažādas kartupeļu šķirnes, kā arī par tām uzzināt plašāk.