Nākotnes tehnoloģiju milža 'Schneider Electric' Latvijas rūpnīca rāda zaļu priekšzīmi

Daļai ierīču mikroshēmas ir nelielas, un tās attiecīgi tiek atdalītas no lielāka klastera un cita pēc citas pārbaudītas tam pielāgotās ierīcēs.



"Šajā gatavā produkta montāžas daļā agrāk strādāja trīs sievietes, tagad vienu aizvietojām ar robotu," stāsta rūpnīcas vadītājs. Mākslīgais intelekts gan neizspiež darbiniekus no rūpnīcas, bet prasa speciālistus ar digitālām prasmēs un elektronikas kompetencēm. Darbinieku skaits pēdējo piecu gadu laikā līdz ar fabrikas automatizāciju un modernizāciju pieaudzis no 250 līdz 350.