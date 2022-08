Pieaugušo izglītība - zini vai domā, ka zini?

Sākt testu

Kāpēc Latvijas iedzīvotāji visbiežāk izvēlas mācīties arī pieaugušā vecumā? Lai veiktu savu darbu labāk un/vai uzlabotu karjeras iespējas Jā, 72,3 % pieaugušo izglītības programmu dalībnieku atzinuši, ka izvēlas mācīties, lai uzlabotu savas profesionālās prasmes vai rastu labākas karjeras iespējas. Lai interesanti pavadītu brīvo laiku Tas noteikti ir interesanti pavadīts laiks, bet šis nav galvenais iemesls, kādēļ pieaugušie iedzīvotāji mācās. 72,3 % pieaugušo izglītības programmu dalībnieku atzinuši, ka izvēlas mācīties, lai uzlabotu savas profesionālās prasmes vai rastu labākas karjeras iespējas. Lai satiktu jaunus cilvēkus Mācības palielina iespēju satikt jaunus, interesantus cilvēkus, bet šis nav galvenais iemesls, kādēļ pieaugušie iedzīvotāji mācās. 72,3 % pieaugušo izglītības programmu dalībnieku atzinuši, ka izvēlas mācīties, lai uzlabotu savas profesionālās prasmes vai rastu labākas karjeras iespējas.

Kuras vecuma grupas pieaugušie Latvijas iedzīvotāji visvairāk iesaistās dažādās izglītības aktivitātēs? 45–55 gadu vecumā Nē, aktīvākā (56,9 %) iedzīvotāju grupa ir no 25 līdz 35 gadiem. Tai seko iedzīvotāju grupa vecumā 35–54 gadi (tie ir 49,7 %), bet vecuma grupā 55–64 gadi mācīties pieaugušā vecumā izvēlas 34,1 %. 25–35 gadu vecumā Jā, šajā vecuma grupā ir visvairāk (56,9 %) pieaugušo, kas piedalās pieaugušo apmācībā. Tai seko iedzīvotāju grupa vecumā 35–54 gadi (tie ir 49,7 %), bet vecuma grupā 55–64 gadi mācīties pieaugušā vecumā izvēlas 34,1 %. 36–45 gadu vecumā Nē, aktīvākā (56,9 %) iedzīvotāju grupa ir no 25 līdz 35 gadiem. Tai seko iedzīvotāju grupa vecumā 35–54 gadi (tie ir 49,7 %), bet vecuma grupā 55–64 gadi mācīties pieaugušā vecumā izvēlas 34,1 %.

Kura Latvijas reģiona iedzīvotāji visaktīvāk ir iesaistījušies pieaugušo izglītībā? Rīgas iedzīvotāji Jā, pieaugušo izglītībā visvairāk (46,9 %) ir iesaistījušies Rīgas iedzīvotāji. Otri aktīvākie ir Pierīgas iedzīvotāji (19,4 %), savukārt Zemgales iedzīvotāji ir vieni no vismazāk aktīvajiem ar 7,8 % mācībās iesaistīto. Pierīgas iedzīvotāji Nē, lai gan Pierīgas iedzīvotāji aktīvi iesaistās (19,4 %), tomēr pieaugušo izglītībā visaktīvākie ir Rīgas iedzīvotāji (46,9 %). Savukārt Zemgales iedzīvotāji ir vieni no vismazāk aktīvajiem ar 7,8 % mācībās iesaistīto. Zemgales iedzīvotāji Nē, Zemgales iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā ir viena no vismazāk aktīvajām (7,8 %), krietni atpaliekot no Rīgas (46,9 %). Tiem seko Pierīgas iedzīvotāji (19,4 %).

Cik liels īpatsvars aptaujāto iedzīvotāju pieaugušo izglītībā prot kādu svešvalodu? 55% Nē, patiesībā 95 % mūžizglītībā iesaistīto norādīja, ka pārvalda vismaz vienu svešvalodu. 75% Nē, patiesībā 95 % mūžizglītībā iesaistīto norādīja, ka pārvalda vismaz vienu svešvalodu. 95% Jā, tā ir, 95 % mūžizglītībā iesaistīto norādīja, ka pārvalda vismaz vienu svešvalodu.

Cik liels īpatsvars pieaugušo Latvijas iedzīvotāju, kam latviešu valoda nav dzimtā, pārvalda latviešu valodu? 62% Nē, pieaugušo Latvijas iedzīvotāju grupā, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, 82 % pārvalda latviešu valodu. CSP pieaugušo izglītības aptauja ir vienīgais avots par valodu zināšanām un to lietošanu Latvijā. 72% Nē, pieaugušo Latvijas iedzīvotāju grupā, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, 82 % pārvalda latviešu valodu. CSP pieaugušo izglītības aptauja ir vienīgais avots par valodu zināšanām un to lietošanu Latvijā. 82% Jā, tā ir, pieaugušo Latvijas iedzīvotāju grupā, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, 82 % pārvalda latviešu valodu. CSP pieaugušo izglītības aptauja ir vienīgais avots par valodu zināšanām un to lietošanu Latvijā.

Cik stundas vidēji mēnesī dalībai pieaugušo izglītībā velta viens tās dalībnieks? Aptuveni 15 stundas Nē, mazāk – pieaugušo apmācība aizņem aptuveni vienu darba dienu jeb vidēji 9 stundas mēnesī. Aptuveni 9 stundas Jā, tā ir, pieaugušo apmācībai viens tās dalībnieks velta vidēji vienu darba dienu jeb 9 stundas mēnesī. Aptuveni 3 stundas Nē, vairāk – pieaugušo apmācība aizņem aptuveni vienu darba dienu jeb vidēji 9 stundas mēnesī.

Cik lielu summu gadā viens Latvijas iedzīvotājs atvēl savai mūžizglītībai? 217 eiro Jā, tā ir. 217 eiro ir vidējās gada izmaksas pieaugušo izglītībā. Pēc 2019. gada datiem tas ir tikpat, cik viens iedzīvotājs gada laikā iztērē medicīnas preču iegādei. 77 eiro Nē, vairāk. Tie ir vidēji 217 eiro gadā. Pēc 2019. gada datiem tas ir tikpat, cik viens iedzīvotājs gada laikā iztērē medicīnas preču iegādei. 308 eiro Nē, mazāk. Tie ir vidēji 217 eiro gadā. Pēc 2019. gada datiem tas ir tikpat, cik viens iedzīvotājs gada laikā iztērē medicīnas preču iegādei.

Kas pēc dalībnieku domām ir galvenie ieguvumi, iesaistoties pieaugušo izglītībā? Iegūts jauns darbs Nē, lai gan daļa no pieaugušo izglītības dalībniekiem ir būtiski uzlabojuši savas karjeras iespējas un ieguvuši jaunu darbu, tomēr kā galveno ieguvumu pēc pieaugušo izglītības programmas pabeigšanas dalībnieki ir norādījuši labākus darba rezultātus savā jau esošajā amatā. Iegūts jauns diploms Nē, lai gan diploms ir vērtība, tomēr kā galveno ieguvumu pēc pieaugušo izglītības programmas pabeigšanas dalībnieki ir norādījuši labākus darba rezultātus savā jau esošajā amatā. Iespēja labāk paveikt savu darbu Jā, kā galveno ieguvumu pēc pieaugušo izglītības programmas pabeigšanas dalībnieki ir norādījuši labākus darba rezultātus savā jau esošajā amatā.

Cik daudzi, kuri ir piedalījušies pieaugušo izglītībā, gribētu to atkārtot? Visi jeb 100 % Nē, lielākā daļa pieaugušo izglītības programmu dalībnieku sasniedz savus iecerētos mērķus uzreiz pēc tās pabeigšanas, bet aptuveni 25 % labprāt papildinātu zināšanas atkārtoti. Aptuveni viena ceturtā daļa Jā, tā ir – aptuveni 25 % pieaugušo izglītības programmu dalībnieku labprāt apgūtu papildu zināšanas atkārtoti. Aptuveni viena desmitā daļa Nē, lielākā daļa pieaugušo izglītības programmu dalībnieku sasniedz savus iecerētos mērķus uzreiz pēc tās pabeigšanas, bet aptuveni 25 % labprāt papildinātu zināšanas atkārtoti.

Cik % pieaugušo Latvijas iedzīvotāju tiek aicināti piedalīties CSP pieaugušo izglītības aptaujā? Mazāk nekā 1 % Jā, šī gada aptaujā tiks aicināti piedalīties 10 000 iedzīvotāji, kas ir mazāk nekā 1 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ, ja esi saņēmis uzaicinājumu piedalīties CSP pieaugušo izglītības aptaujā, esi atsaucīgs! Tu esi viens no nedaudzajiem, kam ir iespēja pastāstīt par savu izglītības pieredzi! Vismaz 10 % Nē, šī gada aptaujā tiks aicināti piedalīties 10000 iedzīvotāji, kas ir mazāk nekā 1 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ, ja esi saņēmis uzaicinājumu piedalīties CSP pieaugušo izglītības aptaujā, esi atsaucīgs! Tu esi viens no nedaudzajiem, kam ir iespēja pastāstīt par savu izglītības pieredzi! Aptuveni 25 % Nē, šī gada aptaujā tiks aicināti piedalīties 10000 iedzīvotāji, kas ir mazāk nekā 1 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ, ja esi saņēmis uzaicinājumu piedalīties CSP pieaugušo izglītības aptaujā, esi atsaucīgs! Tu esi viens no nedaudzajiem, kam ir iespēja pastāstīt par savu izglītības pieredzi!

Šķiet, ka tev ir maldīgs priekšstats par pieaugušo izglītību. Ceram, ka uzzināji daudz ko jaunu!



Līdz pat 15. janvārim Latvijā notiek aptauja par pieaugušo izglītību. To līdzfinansē Eiropas Savienība, un tās mērķis ir palīdzēt veidot kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Iegūtie dati palīdz veicināt izpratni, kādu profesiju un prasmju apgūšana pašlaik ir aktuāla, ar kādiem šķēršļiem iedzīvotāji saskaras to apguvē un kā varētu veicināt to pārvarēšanu.



Aptaujā aicināti piedalīties vien mazāk nekā 1 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem vecuma grupā 18–69 gadi. Ja esi saņēmis vēstuli ar uzaicinājumu tajā piedalīties, aizpildi aptaujas anketu tiešsaistē vai piedalies telefona vai klātienes intervijā!



Tu jau zini daudz, tomēr nedaudz pietrūkst līdz teicamniekam. Varbūt ir īstais laiks apgūt ko jaunu?



